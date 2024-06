Offizielle Zahlen zum Tanz-Spektakel: So kam "Let's Dance 2024" bei den Fans an

Köln - Am vergangenen Freitag (31. Mai) fiel mit der Profi-Challenge der Vorhang für die diesjährige Staffel von " Let's Dance ". Hat es sich für die beliebte RTL -Sendung damit endgültig ausgetanzt?

Und auch online kann sich der Erfolg von "Let's Dance" in diesem Jahr durchaus sehen lassen! Die Gesamtzahl an Impressions auf den offiziellen Kanälen der Show auf Instagram, Facebook und TikTok beläuft sich laut RTL auf mehr als 765 Millionen - das ist eine Steigerung von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

"Auch das Kommentar-Aufkommen ist deutlich gestiegen mit einem Plus von 23 Prozent", teilt der Sender mit. Zumal auch ein Follower-Wachstum über alle Plattformen hinweg vermeldet werden könne, so der Sender. "Spitzenreiter ist dabei Instagram mit einem Plus von 13 Prozent."