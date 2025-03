Neue "Let's Dance"-Chance für Leyla? RTL reagiert auf Gesundheitsstatus von Paola Maria

Sollte Paola Maria nicht rechtzeitig fit werden, würde der zuletzt ausgeschiedene Kandidat wieder auf das gebohnerte Parkett in Köln-Ossendorf zurückkehren. Also Leyla. Doch ihr letzter kleiner Funken Hoffnung scheint nun Geschichte zu sein.

Gemeinsam hätten die beiden eigentlich einen Jive zum Song "Je Veux" von ZAZ performen sollen. "Ihr Arzt hat sie vorerst aus dem Verkehr gezogen und ihr geraten, auf Sport zu verzichten", erklärte der Privatsender in einem Instagram-Posting.

Am vergangenen Freitag hatte die 31-jährige Influencerin aufgrund eines grippalen Infekts mit hohem Fieber die dritte Runde des Tanzwettbewerbs aussetzen müssen . Für ihren Tanzpartner Massimo Sinató (44) war es in 15 Jahren der erste Show-Ausfall überhaupt.

Reality-Star Leyla Lahouar (28) und Sergiu Maruster (32) erhielten zuletzt die wenigsten Zuschaueranrufe und mussten die Show verlassen. © Thomas Banneyer/dpa

Die Zweifach-Mama teilte den Clip am Montag auch in ihrer Story. Zu 100 Prozent fit ist sie allerdings noch nicht. "Ich bin noch ein bisschen angeschlagen", gab Paola zu und dämpfte damit zugleich die Erwartungen ihrer Fans im Hinblick auf die nächste Liveshow.

Einige Fans der Italienerin hatten zuvor bereits spekuliert, ob der kurzfristige Ausfall nicht vielleicht doch in Zusammenhang mit ihrer Essstörung stehen könnte, die sie erst vor wenigen Tagen publik gemacht hatte.

Immerhin ist das "Let's Dance"-Training unfassbar kräftezehrend. Laut einer Schätzung ihres Tanzpartners Massimo verbrauchen die Promis an einem "ganzen Trainingstag schon mal so 1800 Kalorien". Eine ausreichende Energiezufuhr ist also essenziell.

Ob es für Paola noch eine Runde weitergeht, entscheidet sich in der vierten regulären "Let's Dance"-Show am kommenden Freitag, ab 20.15 Uhr, bei RTL oder parallel im Stream bei RTL+.