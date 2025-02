Tacheles vor "Let's Dance"-Start: Simone Thomalla will nicht mit Massimo tanzen!

Köln - Ab Freitag stürzen sich wieder 14 Promis in das " Let's Dance "-Abenteuer. Simone Thomalla sorgte bereits vor dem Start für Aufsehen. Auf einen Profitänzer hat die 59-Jährige nämlich so gar keine Lust!

Ergänzend schob sie anschließend noch hinterher: "Ich bin älter als Sophia damals war. Und ich glaube, dass es gar nicht so toll wäre, wenn man das immer hört." Sie würde viel lieber auf ihre Art ihr Ding machen und hofft deshalb auf Valentin Lusin (37) als Tanzprofi an ihrer Seite.

Profitänzer Massimo Sinató (44) gewann mit Simones Tochter Sophia Thomalla (35) im Jahr 2010 den "Dancing Star"-Titel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Insgesamt freut sich Simone aber auf ihr Abenteuer auf dem gebohnerten Parkett. Über zehn Jahre lang schlug sie das RTL-Angebot zur Teilnahme "vor Respekt und vor Schiss in der Hose und auch aus Zeitmangel" immer wieder aus.

Warum sie gerade jetzt teilnimmt, begründete die 59-Jährige so: "Mein letztes Jahr war nicht das Schönste und ich habe gedacht, […] ich muss meine Komfortzone verlassen, ich muss mal Dinge wagen […] und auch was gegen schlechte Gedanken machen."

Auf die Frage, was sie mit Letzterem genau meint, sagte der "Frühling"-Star nur: "Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen." Möglicherweise kam ihr in diesem Moment auch der tragische Verlust ihres Partners im vergangenen Dezember in den Sinn.

Moralische Unterstützung für das "Let's Dance"-Abenteuer findet Simone bei ihrer Tochter. Lange habe Sophia ihr gesagt: "Willst du dir das antun?" Aber diesmal gab die 35-Jährige ihrer Mutter grünes Licht und betonte: "Du wirst 'ne geile Zeit haben. Mach's dir einfach schön!"