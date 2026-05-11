"Besseres Sixpack": Bei Milano purzeln die Pfunde durch "Let’s Dance"

Köln - Das Training bei " Let's Dance " geht nicht spurlos an Sänger Milano vorbei. Der 27-Jährige hat nicht nur tänzerisch zugelegt, sondern auch ordentlich Gewicht verloren.

Das Training bei "Let's Dance" fordert Milano (27) alles ab, doch der Sänger bleibt motiviert und kämpft sich durch die Shows. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Interview mit spot on news verrät Milano, dass er durch die intensiven Proben bereits rund sechs Kilo abgenommen hat. Körperlich merke er deutlich, was die TV-Show von ihm verlangt.

"Wir sind jetzt seit zehn Wochen dabei und es tut weh, wir schwitzen und manchmal weinen wir, aber das ist Let's Dance und das macht es irgendwie auch noch schöner", beschreibt er die Situation ehrlich.

Am Ende gebe es trotzdem immer nur eine Lösung: "mit Training einfach weitermachen und so tun, als hätte man keine Schmerzen".

Der Schweiß hat für Milano aber auch seine positiven Seiten. Durch den Gewichtsverlust habe der französische Rapper "jetzt ein viel besseres Sixpack".

Und auch sportlich läuft es richtig gut: Der 27-Jährige hat es ins Viertelfinale der Tanzshow geschafft. In der kommenden Liveshow tritt er damit gegen Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Jan Kittmann (43) an und kämpft weiter um den Einzug ins Halbfinale.