"Besseres Sixpack": Bei Milano purzeln die Pfunde durch "Let’s Dance"
Köln - Das Training bei "Let's Dance" geht nicht spurlos an Sänger Milano vorbei. Der 27-Jährige hat nicht nur tänzerisch zugelegt, sondern auch ordentlich Gewicht verloren.
Im Interview mit spot on news verrät Milano, dass er durch die intensiven Proben bereits rund sechs Kilo abgenommen hat. Körperlich merke er deutlich, was die TV-Show von ihm verlangt.
"Wir sind jetzt seit zehn Wochen dabei und es tut weh, wir schwitzen und manchmal weinen wir, aber das ist Let's Dance und das macht es irgendwie auch noch schöner", beschreibt er die Situation ehrlich.
Am Ende gebe es trotzdem immer nur eine Lösung: "mit Training einfach weitermachen und so tun, als hätte man keine Schmerzen".
Der Schweiß hat für Milano aber auch seine positiven Seiten. Durch den Gewichtsverlust habe der französische Rapper "jetzt ein viel besseres Sixpack".
Und auch sportlich läuft es richtig gut: Der 27-Jährige hat es ins Viertelfinale der Tanzshow geschafft. In der kommenden Liveshow tritt er damit gegen Ross Antony (51), Anna-Carina Woitschack (33), Joel Mattli (32) und Jan Kittmann (43) an und kämpft weiter um den Einzug ins Halbfinale.
Nach "Let's Dance": Milano schmiedet große Zukunftspläne
Nach der neunten Show zeigte er sich vor allem dankbar und glücklich über den bisherigen Verlauf. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Marta Arndt (36) habe er einen besonderen Moment erlebt: "Wir haben zum zweiten Mal überhaupt 30 Punkte bekommen. [...] Ich sehe an Martas Blick, dass sie extrem stolz auf mich und auf uns ist."
Und auch für die Zeit nach "Let's Dance" hat Milano schon klare Pläne. Aufhören kommt für ihn nicht infrage: "Ich bin bald auf Tour und habe mit meinem Team jetzt sogar geplant, dass wir auf der Bühne auch tanzen werden."
Für den jungen Musiker ist klar, dass sich dadurch auch neue Chancen ergeben: "Ich glaube, so wird man auch ein kompletter Künstler."
Die enge Verbindung zu seiner Tanzpartnerin will er dabei ebenfalls nicht verlieren. Über die gemeinsame Zeit sagt er: "Man hat wirklich das Gefühl, dass wir uns schon seit über zehn Jahren kennen. Es gibt einfach diese Harmonie zwischen uns beiden, die wirklich nichts mit Arbeit zu tun hat, [...] wir könnten auch noch drei Monate weitermachen."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa