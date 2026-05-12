Anna-Carina Woitschack packt über schmerzhafte Seite von "Let's Dance" aus: "Noch nie erlebt"

Köln - Sie ist die letzte Promi-Frau bei " Let's Dance ". In den Schoß gefallen ist Anna-Carina Woitschack der Erfolg aber nicht. Die 33-Jährige musste sich alles hart erarbeiten - mit Folgen.

Anna-Carina Woitschack (33) hat es als einzige Promi-Frau in das Viertelfinale von "Let's Dance" geschafft. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin jetzt im "Bunte"-Interview ehrlich zugab, sei sie vor ihrer Teilnahme an der RTL-Show "eine faule Socke" gewesen: "Ich habe einfach gute Gene, war immer schlank, kann alles essen und war nie sportlich."

Entsprechend ausgeprägt zeigten sich dann auch die körperlichen Auswirkungen nach den ersten knallharten Trainingseinheiten mit ihrem Profi-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35).

"In den ersten zwei Wochen hatte ich […] so einen Muskelkater, dass ich, wenn ich auf die Toilette musste, die Beine anheben musste, um aus dem Bett zu kommen. So etwas habe ich noch nie erlebt", erinnerte sich die Blondine an ihre Parkettsport-Anfänge zurück.

Mittlerweile hat sich ihr Körper an das tägliche Acht-Stunden-Training gewöhnt. Muskelkater habe sie gar keinen mehr. Anna-Carina erklärt dazu: "Es zwickt mal ein bisschen, man hat ganz viele blaue Flecken, aber man hat auch immer wieder Bock aufs Training."