Anna-Carina Woitschack packt über schmerzhafte Seite von "Let's Dance" aus: "Noch nie erlebt"
Köln - Sie ist die letzte Promi-Frau bei "Let's Dance". In den Schoß gefallen ist Anna-Carina Woitschack der Erfolg aber nicht. Die 33-Jährige musste sich alles hart erarbeiten - mit Folgen.
Wie die ehemalige "DSDS"-Teilnehmerin jetzt im "Bunte"-Interview ehrlich zugab, sei sie vor ihrer Teilnahme an der RTL-Show "eine faule Socke" gewesen: "Ich habe einfach gute Gene, war immer schlank, kann alles essen und war nie sportlich."
Entsprechend ausgeprägt zeigten sich dann auch die körperlichen Auswirkungen nach den ersten knallharten Trainingseinheiten mit ihrem Profi-Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35).
"In den ersten zwei Wochen hatte ich […] so einen Muskelkater, dass ich, wenn ich auf die Toilette musste, die Beine anheben musste, um aus dem Bett zu kommen. So etwas habe ich noch nie erlebt", erinnerte sich die Blondine an ihre Parkettsport-Anfänge zurück.
Mittlerweile hat sich ihr Körper an das tägliche Acht-Stunden-Training gewöhnt. Muskelkater habe sie gar keinen mehr. Anna-Carina erklärt dazu: "Es zwickt mal ein bisschen, man hat ganz viele blaue Flecken, aber man hat auch immer wieder Bock aufs Training."
"Let's Dance"-Star Anna-Carina Woitschack liebt ihre neuen Bauchmuskeln
In den ersten Wochen sei das bei ihr nicht immer der Fall gewesen. Zusätzliche Motivation erlangte Anna-Carina erst durch ihr Weiterkommen von Woche zu Woche sowie ihre neuen Bauchmuskeln.
Auf die ist die 33-Jährige mächtig stolz. An der Hüfte habe sie zudem, bedingt durch das viele Training, insgesamt sieben Zentimeter an Umfang verloren. Nur gewogen hat sie sich seit dem Showstart nicht mehr. Anna-Carina vermutet aber, etwa fünf Kilo verloren zu haben.
Trotz ihres Ritts auf der Erfolgswelle haben die Noch-Ehefrau von Volksmusik-Star Stefan Mross (50) und ihr Tanzpartner das Finale am 29. Mai noch nicht im Blick. "Nein, wir gehen step by step", betonte Vinokurov gegenüber "Bunte".
Ergänzend fügte der gebürtige Russe dann noch hinzu: "Die neue Woche wird auch wieder keine einfache Woche, weil wir wieder zwei komplette Tänze plus noch ein Trio Dance haben." Einen klaren Favoriten gebe es aus Sicht des Tanzpaares in diesem Jahr nicht.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa