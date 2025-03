Roland Trettl bei "Let's Dance" außer sich: "Hab so die Schnauze voll!"

Am heutigen Freitagabend steht die zweite Live-Show der RTL-Unterhaltungsshow "Let's Dance" an. Roland Trettl ist aber aufgrund seiner Probe außer sich.

Von Florian Fischer

Köln - Am heutigen Freitagabend steht die zweite Live-Show der RTL-Unterhaltungsshow "Let's Dance" an. Schon seit dem gestrigen Donnerstag wird im Studio in Köln geprobt. Auch "First Dates"-Moderator Roland Trettl (53) und Kathrin Menzinger (36) üben schon fleißig. Doch der 53-Jährige ist aus einem bestimmten Grund außer sich.

"First Dates"-Star Roland Trettl (53) ist sauer auf sich selbst. © RTL / Stefan Gregorowius Denn die Probe scheint so ziemlich in die Hose gegangen zu sein. "Ich habe gerade so die Schnauze voll!", poltert Roland los und führt aus: "Wenn du die ganze Woche trainierst und meinst, es läuft eigentlich gut, und hast hier die Probendurchläufe und verkackst. Das geht mir so auf den Sack!", zeigt er im Gespräch mit dem Kölner Privatsender deutliche Eigenkritik. Seine österreichische Tanzpartnerin sieht das ein wenig anders und versucht ihn prompt zu unterbrechen, kann den 53-Jährigen aber nicht beruhigen - ganz im Gegenteil: "Du brauchst jetzt nicht zu unterbrechen. Dann habe ich die Schnauze noch mehr voll. Vor allem, wenn man mir von der Seite reinredet!", wütet er weiter. Er sei immer freundlich geblieben, doch nun sei "der Teufel in mir rausgekommen". Let's Dance Influencerin erobert "Let's Dance": Darum liebt jeder SelfieSandra In der Show am heutigen Freitagabend werden die beiden als Rockerpaar zu sehen sein und einen Tango zu "T.N.T." von AC/DC tanzen. Doch auch damit hat Roland noch so seine kleinen Probleme.