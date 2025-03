Nach "Let's Dance"-Aus: TV-Koch Roland Trettl teilt gegen Joachim Llambi aus

Der Tango von Roland Trettl (53) und Kathrin Menzinger (36) zum Rock-Klassiker "TNT" von AC/DC reichte den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht. © Thomas Banneyer/dpa

Der hatte nämlich nach seinem "TNT"-Tango in Richtung Roland geätzt: "Das war nicht dein Tanz. Ich nehme dir auch nicht ab, dass du das gefühlt hast!"

Eine Aussage, die der TV-Koch so wohl nicht auf sich sitzen lassen will - also bläst er zum Gegenangriff und meint: Llambi sei auch nur ein Mensch, "in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit."

Und mehr noch: Mit Blick auf die Punktevergabe für Paralympics-Schwimmer Taliso Engel, der vom Chef-Juror nur einen einzigen Punkt bekommen hatte, motzt der 53-Jährige: "Zum Glück sind die Zuschauer nicht ganz so idiotisch, wie Herr Llambi mit einem Punkt!"

Aber keine Sorge: Eigentlich mag der TV-Koch den Duisburger sogar insgeheim, wie er gesteht.