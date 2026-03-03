RTL greift durch: "Let's Dance" ab jetzt nicht mehr kostenlos - Fans reagieren empört
Köln - RTL zieht die wirtschaftlichen Zügel an und streicht das Gratis-Vergnügen: Ab sofort werden "Let's Dance"-Fans zur Kasse gebeten - oder schauen in die Röhre!
Für viele Menschen bildet die Tanzshow in den Frühjahrsmonaten den perfekten Start ins Wochenende. Doch nicht jeder schafft es, pünktlich am Freitag um 20.15 Uhr vor der Flimmerkiste zu sitzen. Das Problem: Verpassen kostet ab sofort!
Bis dato war es möglich, die einzelnen Shows eine Woche lang kostenlos zu streamen - ein Angebot, das das Publikum zu schätzen wusste, schließlich befinden sich die meisten Inhalte auf RTL+ hinter der Abo-Schranke.
Auf dem Instagram-Kanal zur Sendung häufen sich seit dem Startschuss vor wenigen Tagen allerdings die Kommentare erboster Nutzer, die festgestellt haben, dass die Auftakt-Episode nicht abrufbar ist - außer mit einem entsprechenden Abo.
Auf Nachfrage von "watson" bestätigt RTL den Verdacht: "'Let's Dance' ist in diesem Jahr vollständig im Premiumbereich von RTL+ verfügbar." Die Sendung kann also tatsächlich im Nachgang nicht mehr gratis gestreamt werden - ein echter Hammer.
"Let's Dance"-Fans bleibt nur noch ein kleines Gratis-Trostpflaster
Wirklich überraschend kommt der Schritt aber nicht. Im Zuge der großen Umstrukturierung zu Beginn des Jahres wurde vom Kölner Privatsender bereits deutlich klargemacht, den Fokus in Zukunft vermehrt auf das digitale Angebot legen zu wollen.
"Abonnenten erhalten einen klaren inhaltlichen Mehrwert: Sämtliche Folgen, umfangreiche Zusatzinhalte sowie exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke stehen jederzeit flexibel auf RTL+ zur Verfügung", heißt es dazu in dem Statement weiter.
Ein kleines Trostpflaster bleibt den empörten Fans: Zwar können im Nachgang nicht mehr ganze "Let's Dance"-Episoden angeschaut werden, was aber sehr wohl noch gratis zur Verfügung steht, sind die einzelnen Tänze der Protagonisten auf dem Parkett.
Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, erklärte der Sender abschließend: "Die konsequente Platzierung im Premiumsegment unterstreicht die strategische Bedeutung der Marke 'Let's Dance' für unser Portfolio."
Die Show beschert RTL im linearen TV Jahr für Jahr absolute Top-Quoten. Logisch, dass die Verantwortlichen hier die große Abo-Kohle wittern.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa