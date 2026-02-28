Bester Showstart ever? "Let's Dance"-Paare stehen fest, ein Promi schon jetzt Top-Favorit
Köln - "Let's Dance" ist zurück - und wie! Nach der sensationellen Kennenlernshow zum Auftakt der 19. Staffel stellen sich jetzt schon viele die Frage: Was soll da noch kommen?
14 Promis wollen in den nächsten Wochen zeigen, was tänzerisch in ihnen steckt oder eben auch nicht. Der Anfang ist dabei bekanntlich immer am schwersten. Doch dieser RTL-Cast hat episches Potenzial.
Allen voran Joel Mattli: Der Schweizer "Ninja Warrior"-Athlet sah in seinem offenen Sakko nicht nur blendend aus, er tanzte sich auch direkt in die Favoritenrolle. Gemeinsam mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack zauberte er einen sensationellen Jive aufs Parkett.
Joachim Llambi (61) kam bei seiner Bewertung aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Für den Jury-Boss sei es der mit Abstand "beste Tanz" gewesen, den er "jemals in einer Kennenlernshow gesehen" habe. Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) stimmten ihm zu.
Neben schönen Basics und einer tollen Koordination sah die Jury auch noch elektrisierende Kicks und einen wunderbar kompakten Stil. Da haben die beiden Profi-Legenden Kathrin Menzinger und Massimo Sinató wirklich ganze Arbeit geleistet. Chapeau!
Ebenfalls einen verheißungsvollen Auftritt legten Sonya Kraus, Esther Schweins und Bianca "Bibi" Heinicke hin. Das Trio bot seinen Tango zu "Dance with me", der vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wurde.
Tanzpaare stehen fest: Ex-"Princess Charming" trifft auf "Let's Dance"-Neuling
González war voll des Lobes, spracht von "Chicas-Power", von eleganten, stretchigen Linien und wunderschönen Figuren. Und auch als neutraler Zuschauer spürte man sofort: Kraus und Schweins bringen eine Grandezza mit in die Show, die sich mit Followerzahlen nicht kaufen lässt.
Zum Abschluss eines spektakulären Abends stand noch die wichtigste Entscheidung an: Wer tanzt mit wem? Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck hatte sich im Vorfeld eine Tänzerin zur Seite gewünscht. Daraus ergeben sich folgende Paarungen:
- Vanessa Borck tanzt mit Victoria Sauerwald
- Esther Schweins tanzt mit Massimo Sinató
- Sonya Kraus tanzt mit Valentin Lusin
- Nadja Benaissa tanzt mit Vadim Garbuzov
- Jan Kittmann tanzt mit Kathrin Menzinger
- Ross Antony tanzt mit Mariia Maksina
- Gustav Schäfer tanzt mit Anastasia Maruster
- Simon Gosejohann tanzt mit Ekaterina Leonova
- Anna-Carina Woitschack tanzt mit Evgeny Vinokurov
- Bibi Heinicke tanzt mit Zsolt Sándor Cseke
- Joel Mattli tanzt mit Malika Dzumaev
- Willi Banner tanzt mit Patricija Ionel
- Betty Taube tanzt mit Alexandru Ionel
- Milano tanzt mit Marta Arndt
Ab der kommenden Woche bestimmen die Zuschauer mit ihren Anrufen, wer weiterkommt. Joel Mattli wurde für seine Top-Leistung in der Kennenlernshow belohnt und sicherte sich das sogenannte Direktticket. Er kann beim nächsten Mal nicht rausgewählt werden.
Das Finale von "Let's Dance" findet am 29. Mai statt. Dann entscheidet sich, wer in die Fußstapfen von Diego Pooth (22) tritt und "Dancing Star 2026" wird.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa