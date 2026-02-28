Bester Showstart ever? "Let's Dance"-Paare stehen fest, ein Promi schon jetzt Top-Favorit

Köln - " Let's Dance " ist zurück - und wie! Nach der sensationellen Kennenlernshow zum Auftakt der 19. Staffel stellen sich jetzt schon viele die Frage: Was soll da noch kommen?

Am Freitagabend ist die RTL-Show "Let's Dance" mit einer grandiosen Kennenlernshow in ihre nunmehr 19. Staffel gestartet. © Thomas Banneyer/dpa

14 Promis wollen in den nächsten Wochen zeigen, was tänzerisch in ihnen steckt oder eben auch nicht. Der Anfang ist dabei bekanntlich immer am schwersten. Doch dieser RTL-Cast hat episches Potenzial.

Allen voran Joel Mattli: Der Schweizer "Ninja Warrior"-Athlet sah in seinem offenen Sakko nicht nur blendend aus, er tanzte sich auch direkt in die Favoritenrolle. Gemeinsam mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack zauberte er einen sensationellen Jive aufs Parkett.

Joachim Llambi (61) kam bei seiner Bewertung aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Für den Jury-Boss sei es der mit Abstand "beste Tanz" gewesen, den er "jemals in einer Kennenlernshow gesehen" habe. Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) stimmten ihm zu.

Neben schönen Basics und einer tollen Koordination sah die Jury auch noch elektrisierende Kicks und einen wunderbar kompakten Stil. Da haben die beiden Profi-Legenden Kathrin Menzinger und Massimo Sinató wirklich ganze Arbeit geleistet. Chapeau!

Ebenfalls einen verheißungsvollen Auftritt legten Sonya Kraus, Esther Schweins und Bianca "Bibi" Heinicke hin. Das Trio bot seinen Tango zu "Dance with me", der vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wurde.