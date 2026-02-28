"Storch im Salat": Knallhart-Juror Llambi zerlegt "Nessi" bei "Let's Dance"
Berlin/Köln - Seit Freitagabend heißt es wieder "Let's Dance" und gleich nach der allerersten Darbietung ist Joachim Llambi (61) zur Hochform aufgelaufen und hat ordentlich vom Leder gezogen. Sein Opfer: Vanessa Borck (29).
Die 29-Jährige hat zum Auftakt gemeinsam mit der ehemaligen GNTM-Halbfinalistin Betty Taube (31) und "No Angels"-Sängerin Nadja Benaissa (43) einen Cha-Cha-Cha aufs Parkett gelegt und nach anfänglichem Lob für Taube verfiel Llambi wieder einmal in herbe Kritik.
"Insgesamt bei allen drei war mir aber viel zu wenig los, das ist ein Song, der richtig treibt", betonte der Knallhart-Juror und klatschte dabei rhythmisch in die Hände. "Da muss mehr kommen: Ihr seid jung, Ihr seid voll im Saft, also Attacke hier", forderte er die jungen Frauen auf.
Die "Princess Charming" kanzelte er aber besonders hart ab: "War so ein bisschen Storch im Salat heute am Anfang", ließ er kein gutes Haar an ihrer Performance und ging anschließend ins Detail.
"Du hast sehr schöne lange Beine und wenn Du dann gehst und die dann immer vom Boden abhebst, dann sieht dat so aus, als wären wir hier bei der Weinlese", watschte er die Influencerin ziemlich uncharmant ab.
Damit war der 61-Jährige mit seiner harschen Kritik aber immer noch nicht am Ende, was Vanessa sichtlich unangenehm wurde. "Und auch so vom Kopf, das muss nicht wie der Wackel-Dackel aufm Rücksitz vom Auto sein", kritisierte er weiter.
Für Vanessa Borck wird größte Angst schon in erster Show Realität
Schließlich schritt Moderator Daniel Hartwich (47) ein und sprang Borck zur Seite: "Wollen sie wirklich alle Llambi-Klassiker schon im ersten Urteil raushauen?", versuchte er "Grummel Griesgram" zu bremsen. Mit Erfolg, denn im Anschluss gab der ehemalige Profi-Tänzer "Nessi" nur noch ein paar Tipps mit auf den weiteren Weg: "Du musst zu Dir finden, Spannung haben, vorwärts den Körper schieben", spornte er sie an.
Mehr Kritik hätte "nessiontour", wie sie bei Instagram heißt, vor der Kamera wohl auch nicht verkraftet. "Ok hab kurz geweint", gab sie in ihrer Story bei der Social-Media-Plattform zu, aber "jetzt ist alles wieder ok".
Damit ist genau das eingetreten, wovor sie gehörigen Bammel hatte. "Ich habe am meisten Angst vor Ablehnung und vor Kritik und bin tatsächlich nah am Wasser gebaut", erklärte die Berlinerin im Vorfeld der Tanzshow. Am Ende bekam sie nur zehn Jury-Punkte und landete damit auf dem letzten Platz.
Jetzt heißt es Mund abputzen und weitermachen, denn erst ab der zweiten Show ist das Urteil der Jury mitentscheidend. Dann wird Vanessa auch eine andere Tanzpartnerin an ihrer Seite haben. War es in der Eröffnungsshow noch Malika Dzumaev (35) wird sie fortan mit Newcomerin Victoria Sauerwald (24) das Tanzbein schwingen.
Ob Vanessa Borck in Show zwei einen besseren Eindruck bei der Jury und insbesondere Joachim Llambi hinterlässt, erfährst Du am kommenden Freitag ab 20.15 Uhr bei RTL und RTL+.
