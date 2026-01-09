RTL liefert Promi-Überraschung: Er will bei "Let's Dance" tanzen lernen

Köln - Was die Promi-Liste für die neue Staffel von " Let's Dance " angeht, hat RTL mit der Bekanntgabe des neuen Kandidaten für eine echte Überraschung gesorgt.

Joel Mattli (31) wird bei der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" an den Start gehen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Joel Mattli, Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Tagen schmeißt der Heimatsender mit den neuen Teilnehmenden nur so um sich. Nach mittlerweile neun Verkündigungen rund um die in den Startlöchern stehende 19. Staffel ist jetzt bekannt, dass auch er mitmacht: Joel Mattli (31)!

Vielen Zuschauern dürfte der Womanizer durch seinen Sieg bei "Ninja Warrior Austria" 2022 bekannt sein – auch bei der deutschen Ausgabe versuchte er mehrfach sein Glück, kämpfte sich regelmäßig ins Finale.

Bei "Let's Dance" möchte sich der 31-Jährige von seiner besten Seite zeigen. "Hart arbeiten werde ich auf jeden Fall. Ich werde alles, alles geben, um tanzen zu lernen, um euch am Ende der Woche eine geile Show präsentieren zu können", kündigt der Ausnahmeathlet frohen Mutes an.

Eine Sache könnte ihm dabei allerdings ziemlich rasch einen Strich durch die Rechnung machen.