RTL liefert Promi-Überraschung: Er will bei "Let's Dance" tanzen lernen
Köln - Was die Promi-Liste für die neue Staffel von "Let's Dance" angeht, hat RTL mit der Bekanntgabe des neuen Kandidaten für eine echte Überraschung gesorgt.
Seit Tagen schmeißt der Heimatsender mit den neuen Teilnehmenden nur so um sich. Nach mittlerweile neun Verkündigungen rund um die in den Startlöchern stehende 19. Staffel ist jetzt bekannt, dass auch er mitmacht: Joel Mattli (31)!
Vielen Zuschauern dürfte der Womanizer durch seinen Sieg bei "Ninja Warrior Austria" 2022 bekannt sein – auch bei der deutschen Ausgabe versuchte er mehrfach sein Glück, kämpfte sich regelmäßig ins Finale.
Bei "Let's Dance" möchte sich der 31-Jährige von seiner besten Seite zeigen. "Hart arbeiten werde ich auf jeden Fall. Ich werde alles, alles geben, um tanzen zu lernen, um euch am Ende der Woche eine geile Show präsentieren zu können", kündigt der Ausnahmeathlet frohen Mutes an.
Eine Sache könnte ihm dabei allerdings ziemlich rasch einen Strich durch die Rechnung machen.
Joel Mattli will schnelles Show-Aus verhindern
Nämlich die Tatsache, dass Joel überhaupt nichts mit Tanzen am Hut hat – bisher! "Tanzen ist komplettes Neuland. Gerade diese technischen Feinheiten, diese harmonischen Hüftbewegungen. (...) Ich hoffe, dass harte Arbeit sich da auszahlt."
Seine Fans will er aber auf keinen Fall enttäuschen. Stattdessen wolle er so hart arbeiten, dass er seinen Anhängern jede Woche "eine geile Show" präsentiert.
"Wer mich kennt, weiß, ich liebe neue Abenteuer und Herausforderungen. Und das ist etwas, das mich auf so vielen Ebenen challengen wird. Ich hoffe, dass durch 'Ninja Warrior' etwas Talent da ist – Rhythmusgefühl sollte auch da sein", fasst der Schweizer zusammen.
Bei allem Spaß, den er auf der Reise bei "Let's Dance" haben will, hat er vorab aber auch Respekt. "Live-Shows und der Fakt, mich jede Woche in einen neuen Tanz und Song einzuleben – ich bin sehr gespannt, was diese Reise auch gefühlsmäßig mit mir macht."
