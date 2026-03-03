Noch vor richtigem Showbeginn: "Let's Dance"-Star versenkt drei Tanzpaare

Ab Freitag geht es bei "Let's Dance" wieder um die Wurst. Bevor die Show richtig startet, hat Ex-Profitänzer Christian Polanc ein vernichtendes Urteil gefällt.

Von Florian Fischer

Köln - Ab kommenden Freitag (6. März) geht es bei "Let's Dance" endlich wieder um die Wurst. Bevor die Show aber so richtig startet, hat Ex-Profitänzer Christian Polanc (47) bereits ein vernichtendes Urteil über drei Paare gefällt.

Der frühere "Let's Dance"-Akteur Christian Polanc (47) sieht gleich bei drei Paaren große Probleme. © Felix Hörhager/dpa Denn nach Aussagen des Ingolstädters werden vor allem Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31), Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald (24) sowie Willi Whey (31) und Patricija Ionel (31) um das Weiterkommen in die nächste Runde kämpfen müssen. Nach jetzigem Stand seien das für ihn die drei Paare, die "jetzt wirklich Gas geben" müssen, "um da diese nicht riesige Lücke" schließen zu können, so der 46-Jährige in seinem Podcast "Let's Talk". Und damit meine der "Dancing Star" von 2007 und 2011 nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern auch den Sympathie- und Entertainment-Faktor, der bei den drei Paaren nicht unbedingt da sei. Let's Dance "Storch im Salat": Knallhart-Juror Llambi zerlegt "Nessi" bei "Let's Dance" Vor allem bei "Nessi" Borck, die als zweite Frau in der Geschichte der Show mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin tanzt, sehe er große Schwierigkeiten.

"Let's Dance": Das ist der große Favorit von Christian Polanc