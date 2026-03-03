Noch vor richtigem Showbeginn: "Let's Dance"-Star versenkt drei Tanzpaare
Köln - Ab kommenden Freitag (6. März) geht es bei "Let's Dance" endlich wieder um die Wurst. Bevor die Show aber so richtig startet, hat Ex-Profitänzer Christian Polanc (47) bereits ein vernichtendes Urteil über drei Paare gefällt.
Denn nach Aussagen des Ingolstädters werden vor allem Betty Taube (31) und Alexandru Ionel (31), Vanessa Borck (29) und Victoria Sauerwald (24) sowie Willi Whey (31) und Patricija Ionel (31) um das Weiterkommen in die nächste Runde kämpfen müssen.
Nach jetzigem Stand seien das für ihn die drei Paare, die "jetzt wirklich Gas geben" müssen, "um da diese nicht riesige Lücke" schließen zu können, so der 46-Jährige in seinem Podcast "Let's Talk".
Und damit meine der "Dancing Star" von 2007 und 2011 nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern auch den Sympathie- und Entertainment-Faktor, der bei den drei Paaren nicht unbedingt da sei.
Vor allem bei "Nessi" Borck, die als zweite Frau in der Geschichte der Show mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin tanzt, sehe er große Schwierigkeiten.
"Let's Dance": Das ist der große Favorit von Christian Polanc
"Alle hatten gedacht, Vanessa tanzt mit Ekat und dann kam es aber nicht so", so Christian, der daher eine schwierige Aufgabe auf Victoria, die erstmals dabei ist, zukommen sehe.
"Aber ganz ehrlich: Mit Herausforderungen wächst man und dann macht man nicht so eine Weichspül-Einführung, sondern kriegt man gleich die harten Sachen und dann wird der Rest einfach nur ein Spaziergang", meint der einstige "Let's Dance"-Akteur.
Der Ingolstädter spricht aber nicht nur über die drei Paare, denen er derzeit das wenigste zutraut, sondern auch über seinen absoluten Favoriten.
Die Rede ist von Joel Mattli (31), der mit Malika Dzumaev (35) tanzt.
"Ich glaube, er hat die Nase vorne", gibt Christian preis, der jedoch ein enges Rennen um den Sieg mit Milano (27) und Marta Arndt (36) sowie Jan Kittmann (43) und Kathrin Menzinger (37) sieht.
Am Freitag steht die erste reguläre Show der neuen Staffel an. Ab 20.15 Uhr heißt es sowohl bei RTL als auch im parallelen Livestream auf RTL+ wieder: "Let's Dance!" Verpasste Folgen stehen auf der Abo-Plattform jederzeit zum Nachschauen bereit.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa