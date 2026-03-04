RTL greift durch: "Let's Dance" ab jetzt nicht mehr kostenlos - Fans reagieren empört

Köln - RTL zieht die wirtschaftlichen Zügel an und streicht das Gratis-Vergnügen: Ab sofort werden " Let's Dance "-Fans zur Kasse gebeten - oder schauen in die Röhre!

Am 27. Februar ist die nunmehr 19. Staffel von "Let's Dance" bei RTL gestartet. © Thomas Banneyer/dpa

Für viele Menschen bildet die Tanzshow in den Frühjahrsmonaten den perfekten Start ins Wochenende. Doch nicht jeder schafft es, pünktlich am Freitag um 20.15 Uhr vor der Flimmerkiste zu sitzen. Das Problem: Verpassen kostet ab sofort!

Bis dato war es möglich, die einzelnen Shows eine Woche lang kostenlos zu streamen - ein Angebot, das das Publikum zu schätzen wusste, schließlich befinden sich die meisten Inhalte auf RTL+ hinter der Abo-Schranke.

Auf dem Instagram-Kanal zur Sendung häufen sich seit dem Startschuss vor wenigen Tagen allerdings die Kommentare erboster Nutzer, die festgestellt haben, dass die Auftakt-Episode nicht abrufbar ist - außer mit einem entsprechenden Abo.

Auf Nachfrage von "watson" bestätigt RTL den Verdacht: "'Let's Dance' ist in diesem Jahr vollständig im Premiumbereich von RTL+ verfügbar." Die Sendung kann also tatsächlich im Nachgang nicht mehr gratis gestreamt werden - ein echter Hammer.