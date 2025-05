RTL spricht von Tränen: Neunte "Let's Dance"-Show wirft ihre Schatten voraus

Köln - Am Freitag steigt bei " Let's Dance " die neunte Entscheidungsshow. Laut RTL sollte diese Ausgabe auf keinen Fall ohne Taschentücher geschaut werden. Darauf können sich die Zuschauer freuen!

Daniel Hartwich (46) und Victoria Swarovski (31) werden die Zuschauer durch einen emotionalen "Let's Dance"-Abend begleiten. © Thomas Banneyer/dpa

Die Jury hat es in der vergangenen Woche treffend auf den Punkt gebracht: Das Format ist in diesem Jahr so spannend wie lange nicht mehr, weil es eben keinen glasklaren Favoriten gibt und ein sehr homogenes Promi-Teilnehmerfeld gecastet wurde.

In den vergangenen zwei Jahren hatten sowohl Anna Ermakova (25) als auch Gabriel Kelly (23) jeweils einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gefeiert. Diesmal scheint der Ausgang völlig offen zu sein.

Um in die Runde der besten Sechs einzuziehen, müssen die verbliebenen Tanzpaare jetzt ihren ganz persönlichen "Magic Moment" auf das Parkett zaubern. Wer "Let's Dance" schon länger verfolgt, der weiß: Bei dem Motto bleibt kein Auge trocken.

Das sind die Freestyle-Tänze in Show 9:

Selfiesandra mit Zsolt Sándor Cseke: "I Have Nothing" von Whitney Houston

Fabian Hambüchen mit Anastasia Maruster: "Run Boy Run" von Woodkid, "What Could Have Been" von Sting, "Legends Are Made" von Sam Tinnesz

Diego Pooth mit Ekaterina Leonova: "Interstellar Theme" von Hans Zimmer

Taliso Engel mit Patricija Ionel: "Heart of Courage" von Two Steps from Hell

Christine Neubauer mit Valentin Lusin: "Amoi Seg ma uns wieder" von Andreas Gabalier

Marie Mouroum mit Alexandru Ionel: "Mission Impossible Theme" von Lalo Schifrin, "Gun Barrel" von Hans Zimmer, "Time" von Hans Zimmer, "I'm Here" von Cynthia Erivo

Doch damit nicht genug! Die Promis müssen mit ihren Tanzpartnern nämlich nicht nur ihre ganz persönliche Lebensgeschichte in eine Choreografie packen. Es geht mit der Konkurrenz auch noch ins direkte Duell.