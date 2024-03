"Let's Dance"-Unfall: Plötzlich hat Gabriel Kelly ein Stück Malika in seiner Hand!

Gabriel Kelly (22) und Profi Malika Dzumaev (33) bilden in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel eines von 14 Tanzpaaren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit starken 21 Punkten von der Fachjury für ihren Quickstep katapultierte sich das Duo in der ersten regulären Show am vergangenen Freitag an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Auf ihren Lorbeeren ausruhen wollen Gabriel und Malika sich aber nicht.

Auf dem Instagram-Kanal der RTL-Sendung gaben die beiden jetzt einen Einblick in ihr Training - und das hat es wahrlich in sich. Die Profitänzerin hielt ein Haarbüschel in die Kamera und erklärte: "Der liebe Gabriel hat mir einfach Haare ausgerissen!"

Ihr Schützling entschuldigte sich sofort für den Aderlass und rechtfertigte sich damit, dass er viel Power in seine Übung legen sollte. "Und jetzt habe ich mich einmal getraut und ihr direkt das schöne Haar abgerissen", merkte Kelly spürbar geknickt an.

Malika hegte nach dem Vorfall allerdings keinerlei Groll gegen ihren Promi-Partner. Lachend fügte sie hinzu: "Ich weiß doch, du bist nett, das passiert manchmal."

Nach dem Training meldete sich der Sohn von Angelo Kelly (42) noch einmal persönlich über seinen eigenen Account bei den Fans. Es sei ein körperlich sehr anstrengender Tag gewesen, doch er habe "wieder mega viel dazugelernt".