Schock kurz vor Finale! "Let's Dance"-Star wegen Halsverletzung im Krankenhaus

Köln - Klinik-Schock für " Let's Dance "-Profi Malika Dzumaev (34): Die gebürtige Russin fällt mit einer schweren Verletzung an der Halswirbelsäule für das große Finale der Tanzshow am 23. Mai aus.

Operieren lassen will sich die 34-Jährige, die bereits seit 2021 fester Bestandteil der RTL -Show ist, aber nicht. Stattdessen wolle sie auf eine "konservative Therapie" setzen, um wieder zurück aufs Tanzparkett zu kommen. "Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht", meint sie.

Zudem teilt sie einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben: "Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel", schreibt Malika und ergänzt: "Plötzlich liegst du ganz alleine im Krankenhaus in einer fremden Stadt weit weg von Familie und Freunden, kämpfst mit starken Schmerzen, Tränen, Entscheidungen, Überforderung und größten Ängsten."

Dazu teilt die Tänzerin, die sich in der letztjährigen Staffel gemeinsam mit Gabriel Kelly (23) den Sieg holte, einige Fotos aus dem Krankenhaus.

Sie habe "heute vor einer Woche aus dem Nichts" einen Bandscheibenvorfall inklusive Nervenquetschung und Ausstrahlungen an Hand und Arm erlitten, berichtet die 34-Jährige am Dienstagabend auf ihrem Instagram-Kanal.

An der Seite von Gabriel Kelly (23) holte sich Malika im Vorjahr den Sieg bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Zeitgleich dazu teilte auch der Kölner Sender via Instagram mit, dass die Tänzerin "aufgrund eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule" nicht beim großen Finale in zwei Wochen dabei sein wird.

Hier sollte Malika trotz Ausscheidens aus der Show eigentlich noch einmal gemeinsam mit allen anderen "Let's Dance"-Profis auf das Parkett steigen, um die Fans zu verzaubern.

Die 34-Jährige war in dieser Staffel gemeinsam mit Schlagersänger Ben Zucker (41) angetreten. Nach nur 16 Punkten für ihren Cha-Cha-Cha in der vierten Ausgabe mussten Malika und Ben allerdings ihre Koffer packen.

Das große Finale von "Let's Dance" wird am 23. Mai ab 20.15 Uhr in einer Liveshow von RTL übertragen.