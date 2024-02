Schockgeständnis vor Staffelstart: "Let's Dance"-Star unheilbar krank!

Und weiter: "Ich glaube, es kann so einen coolen Schullandheim Vibe kriegen. Ein Schullandheim, bei dem man hart arbeitet und am Ende Gin Tonic schlürft." Gleichzeitig habe er aber auch "Respekt vor der körperlichen Herausforderung".

Seit mittlerweile elf Jahren eine eingeschworene Jury-Einheit: Jorge González (56, l.), Motsi Mabuse (42, Mitte) und Joachim Llambi (59, r.). © Rolf Vennenbernd/dpa

Um zu überleben, ist der Comedian aus dem Ruhrpott deshalb auf den "Schlauch des Lebens" angewiesen. Damit meint Tony seinen Rucksack mit dem medizinischen Gerät, welches ihn regelmäßig mit Nährstoffen versorgt.

Werden ihn die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Let's Dance" etwa mit seinem Rucksack auf der Tanzfläche performen sehen? Nein: Bei sportlichen Aktivitäten darf er sich kurzzeitig von seinem lebenswichtigen Wegbegleiter trennen.

Trotz des Handicaps hat sich Tony hohe Ziele für seine Teilnahme an der beliebten RTL-Show gesteckt. "Ich bin nicht der Typ, der einfach dabei sein will. Wenn, dann will ich das Ding auch holen", lautet seine klare Kampfansage an die Konkurrenz.

Seit 2022 steht der 28-Jährige auf der großen Bühne, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Entdeckt wurde er bei "NightWash" im legendären Kölner Waschsalon. In diesem Jahr geht er zudem mit seinem ersten Solo-Programm "Fallschirmspringer" auf Tour.