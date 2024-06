Schockierende Aussagen: "Let's Dance"-Star Bela Klentze wäre fast gestorben

Bela Klentze (35) hat Hilfsgüter in die Ukraine gebracht. © Screenshot/Instagram/bela_klentze

"Ich wäre in der Ukraine fast gestorben. Der Ort, an dem wir gewohnt haben, wurde 24 Stunden später bombardiert und zerstört", berichtet der 35-Jährige gegenüber BILD.

Dennoch habe er seinen Einsatz keine Sekunde bereut, denn es sei so wichtig, sich für die richtigen Sachen zu engagieren.

Ganze neun Tage verbrachte Bela in der Ukraine, die vor über zwei Jahren auf Befehl von Wladimir Putin (71) von russischen Truppen überfallen wurde. Seitdem führen die Russen einen Angriffskrieg gegen ihr Nachbarland.

"Anfangs sind wir bei jedem Fliegeralarm sofort in Deckung gegangen und in Bunker geflüchtet. Aber nach zwei Tagen hatte man sich da fast schon dran gewöhnt – so verrückt das auch klingt", gibt der frühere "Unter uns"- und "Alles was zählt"-Star preis.

In der Ukraine habe er dann Kinderheime besucht und diesen Essen, Kleidung, Geschenke und Spielsachen gebracht. "Das war ein ganz besonderes Gefühl der Dankbarkeit, das man da bekommen hat", so der gebürtige Münchener.