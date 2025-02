Sehkraft von drei bis acht Prozent: Wie lernt Taliso Engel seine "Let's Dance"-Schritte?

Taliso Engel (22) schwebt bei "Let's Dance" mit Profitänzerin Patricija Ionel (30) über das Parkett. © Thomas Banneyer/dpa

Bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2021 holte sich Engel die Goldmedaille und schwamm dabei Weltrekordzeit. Drei Jahre später in Paris konnte er seinen Triumph wiederholen. Jetzt will er sich in einer anderen Sportart beweisen: dem Tanzen.

Doch das ist gar nicht so einfach! "Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent und auf meinem schlechteren Auge drei bis vier Prozent", offenbart er im RTL-Interview.

Und weiter: "Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe." Da er andere Leute mit seitlicher Kopfstellung besser erkennen kann, schaut er ihnen oft nicht direkt in die Augen.

Für "Let's Dance" hat der junge Mann nun eine ganz eigene Technik entwickelt, um sich zu orientieren. Er erklärt: "Tatsächlich arbeite ich sehr, sehr viel über Kontraste. Das Parkett ist hell, der Rand ist dunkel, die Lampen, die hier am Boden sind, sind dunkel."

Die Proben mit Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) sind ebenfalls sehr wichtig. "Ich versuche, an das zu denken, was ich kann, was ich gemacht habe im Training", führt der Para-Schwimmer weiter aus.