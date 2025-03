Geständnis von Selfiesandra lässt Aufhorchen: Gibt sie freiwillig bei "Let's Dance" auf?

Selfiesandra (25), die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, fegt bei "Let's Dance" an der Seite von Profi Zsolt Sándor Cseke (37) übers Parkett. © Thomas Banneyer/dpa

Kaum hatte die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Sandra Safiulov heißt, am vergangenen Freitag den ersten Tanzschritt aufs Parkett gelegt, hob es die Zuschauer im RTL-Studio in Köln-Ossendorf auch schon von ihren Sitzen.

Zusammen mit ihrem Profi-Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) zeigte die Netz-Bekanntheit in der dritten Show eine leidenschaftliche Rumba zu "She Will Be Loved" von Maroon 5 und wurde dafür im Anschluss für ihren "sexy Auftritt" gefeiert.

Auf Instagram teilt Selfiesandra so gut wie alles mit ihren Followern – so natürlich auch ihre Reise bei "Let's Dance". In einem emotionalen Video gesteht sie nun offen und ehrlich, dass sie aufgrund der Sendung unter "sehr viel Druck" leide.

Obwohl sie mit Zsolt im Training viel herumalbert und jede Menge Spaß zu haben scheint, setzen ihr die knüppelharten Übungssessions inzwischen immer mehr zu - sowohl mental als auch körperlich, wie sie zugibt.