Verurteilte Hochstaplerin aus Deutschland tanzt bei US-"Let's Dance" - mit Fußfessel!

Anna Sorokin (33) bzw. Anna Delvey nimmt an der 33. Staffel von "Dancing with the Stars" teil - mit Fußfessel! © John Carucci/ap/AP

Ihrer Vergangenheit zum Trotz teilten die Macher von "Dancing with the Stars" jetzt mit, dass die 33-Jährige in der 33. Staffel das Tanzbein schwingen soll. In der Show tritt sie dann gegen Promis wie Schauspielerin Tori Spelling (51), Model Brooks Nader (27) und Football-Spieler Danny Amendola (38) an.



Bekannt gegeben wurde ihre Teilnahme am Mittwoch in der TV-Sendung "Good Morning America". Auf Instagram freut sich ihr zukünftiger Tanzpartner Ezra Sosa (23) bereits, mit jemandem auf die Tanzfläche zu gehen, "der weiß, wie man alle auf Trab hält".

Er wünsche sich - mit Augenzwinkern -, dass sie sich ihren "Weg nach oben" beim Wettbewerb diesmal ohne irgendwelche zwielichtigen Überweisungen bahnt.

Damit hat Sorokin nämlich ziemlich viel Erfahrung!