Spektakel bei "Let's Dance": 30-Punkte-Beben und fünfter Exit, Llambi sorgt für Entsetzen!

Köln - Die Osterpause ist vorbei, bei " Let's Dance " brennt endlich wieder das Parkett! Erstmals in dieser Staffel fällt die 30-Punkte-Marke. Für einen Promi ist die Reise derweil beendet. Zum Schluss sorgt eine Ankündigung von Joachim Llambi (59) für Entsetzen!

Chef-Juror Joachim Llambi (59) sorgt am Freitagabend mit einer besonderen Ankündigung für Wirbel unter den Tanzpaaren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Topfavorit Gabriel Kelly (22) und seine Partnerin Malika Dzumaev (33) sorgten definitiv für das tänzerische Highlight des Abends. Ihr Tango war dermaßen gut inszeniert und umgesetzt, dass der Jury nichts anderes übrig blieb, als dreimal die Zehn-Punkte-Kelle hochzuhalten. Premiere!

Doch die Konkurrenz schläft nicht und hat in den vergangenen zwei Wochen mächtig Boden gut gemacht. Sowohl Jana Wosnitza (30, mit Vadim Garbuzov, 36) als auch Detlef Soost (53, mit Ekaterina Leonova, 36) heimsten satte 29 Punkte ein und sitzen dem Kelly-Spross im Nacken.

Vermutlich wären auch Sängerin Lulu Lewe (32) und Profitänzer Massimo Sinató (43) in diese Sphären vorgedrungen, wenn sie am Ende ihres Auftritts nicht eine Hebefigur in den Sand gesetzt hätten. Trotz des Patzers hagelte es starke 27 Punkte.

Sehr zur Freude des Publikums ist auch der Titelverteidiger zurück: Valentin Lusin (37) war erstmals nach der Geburt seiner Tochter Stella wieder mit dabei - allerdings mit mäßigem Erfolg. Er und Promi-Partnerin Ann-Kathrin Bendixen (24) bildeten mit 16 Punkten zunächst das Schlusslicht.

Doch das letzte Wort haben bekanntlich die Zuschauer und die wählten das Tanzpaar tatsächlich in die nächste Runde.