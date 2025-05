Sturzdrama und Voting-Sensation bei "Let's Dance": Dieses Tanzpaar verpasst Finale!

Köln - Im Halbfinale von " Let's Dance " bekamen die Zuschauer alles geboten: Einen Sturz, große Emotionen, tolle Tänze und ein Resultat, das es in der Geschichte der RTL -Show so noch nie gegeben hat!

Influencerin SelfieSandra (25) musste am Freitag als letzte Frau im laufenden "Let's Dance"-Wettbewerb die Segel streichen. © Thomas Banneyer/dpa

Hinter den verbliebenden vier Tanzpaaren lag "die mit Abstand härteste Woche". Denn neben zwei neuen Einzeltänzen stand auch noch der "Impro Dance Even Noch More Extreme" an.

Die Spannung war bis vor die Bildschirme spürbar, doch für einen Promi platzte der Traum vom Finale. Mit SelfieSandra erwischte es ausgerechnet die letzte Frau im Teilnehmerfeld. Somit kommt es in einer Woche zum allerersten rein männlichen Showdown um den Sieg.

Am Freitagabend präsentierten die Influencerin und ihren Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke (37) zunächst einen Tango. Obwohl ihre Choreografie berührte, fehlte der Jury das gewisse Etwas. Sie forderte für den zweiten Auftritt "mehr Attacke", mehr Biss.

Und den zeigte Sandra dann auch. Mit einer heißen rhythmischen Salsa meldete sie sich im Kampf um den Einzug ins Finale zurück. Beim Impro-Dance gab die 25-Jährige dann noch eine gefühlvolle Rumba zum Besten. "Gut gemacht", lobte Juror Joachim Llambi (60).

Trotz der Steigerung im Verlauf der Sendung erhielten Sandra und Zsolt mit 74 von 90 Punkten insgesamt die schlechteste Bewertung. Auch die Anrufer konnten die beiden nicht mehr retten. Damit bleibt der Podcasterin am Ende nur der undankbare vierte Platz.