Starke Schmerzen und Doping-Wirbel: Droht bei "Let's Dance" der nächste Ausfall?

Köln - " Let's Dance "-Teilnehmer Taliso Engel (22) scheint in den harten Trainingseinheiten für die RTL -Show immer mehr an seine Grenzen zu stoßen. Muss der 22-Jährige etwa bald aufgeben?

Paralympics-Star Taliso Engel (22) tanzt bei "Let's Dance" mit der ehemaligen "Miss Litauen" Patricija Ionel (30). © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram gewährte der zweifache Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in dieser Woche immer mal wieder ein paar Einblicke in seine Vorbereitung auf Runde fünf am Freitag.

Zunächst lief mit Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) auch noch alles nach Plan. Die beiden zeigten sich in einer Story zwar abgekämpft und verschwitzt - aber glücklich. Doch dann wendete sich das Blatt, und Taliso postete ein beunruhigendes Foto.

"Ich probiere alle Arten der Erholung, ich hoffe, dass ich mich morgen besser fühle!", schrieb der 22-Jährige zu einer Aufnahme aus dem Fitnessstudio. Das abendliche Workout mit der Faszienrolle schien dem Schwimmstar echte Schmerzen zu bereiten.

Seine Fans machten sich daraufhin natürlich große Sorgen um die weitere "Let's Dance"-Teilnahme. Ob sich der Profisportler ernsthaft verletzt hat oder tatsächlich "nur" mit Muskelkater und Erschöpfung zu kämpfen hat, blieb allerdings unklar.

Eine Trainingspause haben sich Taliso und Patricija jedenfalls nicht gegönnt, wie ihren jeweiligen Profilen zu entnehmen war. Demnach steht einem Auftritt in der Liveshow - Stand jetzt - wohl nichts im Wege.