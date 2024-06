Tochter von "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi: Diesen Job will Helena unbedingt!

Köln - Seit 2006 ist Joachim Llambi (59) fester Bestandteil in Deutschlands TV-Landschaft. Bei "Let's Dance" sitzt er von Beginn an in der Jury. Daneben ist er auch als Moderator tätig. Mittlerweile ist seine Tochter Helena Llambi (19) auch bereit, erste berufliche Erfahrungen zu sammeln - und will ihrem bekannten Vater offenbar nacheifern!