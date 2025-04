"Let's Dance"-Star gesteht peinliche Toiletten-Panne: "Wie im Gefängnis"

Thun (Schweiz) - Wer Christina Hänni (35) und ihre Familie aktuell besucht, sollte das stille Örtchen lieber meiden. Es sei denn, man möchte unbedingt in eine unangenehme Notlage geraten!

Christina (35) und Luca Hänni (30) lernten sich 2020 im Rahmen der RTL-Show "Let's Dance" kennen und lieben. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

In der neuen Folge ihres Podcasts "Don't worry be Hänni" berichten die 35-Jährige und ihr Mann Luca (30) über unangenehme Vorfälle auf ihrer Toilette. Das Problem: Die Schiebetür hat sich verzogen und lässt sich von innen nicht mehr so einfach öffnen.

"Und wenn man die […] abschließt, […], dann verkantet die. Also man bekommt sie dann fast nicht mehr auf und muss mit Schraubenzieher ran", erklärt der "DSDS"-Sieger von 2012 das Dilemma. Daher habe er seine Herzdame nun schon zweimal aus ihrer misslichen Situation retten müssen.

Christina findet das Ganze inzwischen alles andere als lustig. "Jemand von außen muss dann kommen, von innen hast du keine Chance mehr", betont der "Let's Dance"-Star. Eigentlich wolle sie die Tür auch nie abschließen, dies passiere meist aus einem reinen Reflex heraus.

Inzwischen hat die frischgebackene Mama sogar eine richtige Panik entwickelt. "Meine schlimmste Vorstellung ist: Ich bin mit der Kleinen allein zu Hause […] und ich habe mich im Bad eingeschlossen ohne Handy", verrät sie gegenüber ihren Zuhörern.