Umstrittener "Let's Dance"-Star Christian Polanc äußert sich: Steigt er etwa ganz aus?

Christian Polanc (44) fällt es immer schwerer, seine "Let's Dance"-Teilnahme und seinen Arbeitsalltag unter einen Hut zu bekommen. © Instagram/christianpolanc (Screenshots, Bildmontage)

In der aktuellen Staffel des beliebten RTL-Formats tanzt der Profi an der Seite von Ex-Bachelorette Sharon Battiste (31) über das gebohnerte Parkett. Das Duo polarisiert wie kaum ein zweites. Wöchentlich gibt es neue Schlagzeilen, die nur selten ihr tänzerisches Können betreffen, sondern vielmehr den persönlichen Umgang untereinander.

Der Zoff zwischen der Schauspielerin und dem Tänzer soll so weit gegangen sein, dass die 31-Jährige ihren Trainingspartner sogar absägen wollte. Der Grund: sein angeblicher Schweißgeruch. Mit den Worten "Mittlerweile mag ich dich" befeuerte Sharon am vergangenen Freitag einmal mehr das angeknackste Verhältnis zu Christian.

Wird dem 44-jährigen Urgestein der Trubel um seine Person nun zu viel? Im Interview mit "Promiflash" äußerte sich der Choreograf konkret zu seinem möglichen "Let's Dance"-Ausstieg.

Für Christian wird es nach eigenem Bekunden nämlich immer schwieriger, die Show und seinen Arbeitsalltag unter einen Hut zu bekommen.