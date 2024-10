Zwei Promis fallen aus: Diese Stars fehlen plötzlich bei der "Let's Dance"-Tour!

"Eine Verletzung an der Achillessehne zwingt Mark dazu aufzuhören, weil ein kompletter Riss droht. Unser Ärzte-Team hat daher eine absolute Schonung des Fußes für Mark angeordnet", hieß es damals von Seiten der Show.

Und auch der frühere "Alarm für Cobra 11"-Star Mark Keller muss aufgrund einer Beinverletzung, die er sich in der vergangenen Staffel der beliebten RTL-Tanzshow zugezogen hat, seinen Start bei der Tour absagen.

"Es tut mir in der Seele wirklich weh", erklärt die Influencerin in einer Videobotschaft gegenüber dem Kölner Privatsender RTL .

Die 24-Jährige, besser bekannt als "Affe auf Bike", hat nämlich immer noch mit den Nachwehen ihres Motorrad-Unfalls in Vietnam zu kämpfen, wo sie sich schwer am Bein verletzt hat.

Denn sowohl Ann-Kathrin Bendixen (24) als auch Mark Keller (59) werden bei der großen "Let's Dance"-Tour 2024 nicht mit am Start sein. Beide Stars müssen verletzungsbedingt passen.

Auch Jurorin Motsi Mabuse (43) muss bei einigen Terminen passen. © Thomas Banneyer/dpa

Allerdings sind die beiden nicht die einzigen Stars, die für die beliebte Tour absagen müssen. So hatte RTL-Moderatorin Jana Wosnitza (31) schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass sie die Auftritte in Hamburg und Berlin sausen lassen muss.

Der Grund: An dem Wochenende steigt im Süden das "Munich Game 2024" zwischen den Carolina Panthers und den New York Giants in der Allianz-Arena. Da ist die NFL-Moderatorin natürlich fest eingeplant.

Und auch in der Jury gibt es eine Überraschung. So wird auch Motsi Mabuse (43) nicht komplett an der großen "Let's Dance"-Tour teilnehmen.

Denn die gebürtige Südafrikanerin bewertet nicht nur die Einlagen in der deutschen Ausgabe, sondern gibt auch beim englischsprachigen Ableger "Strictly Come Dancing" ihre Bewertungen ab.

Und da die Show ebenfalls live im Fernsehen übertragen wird, ist es dort zu Terminüberschneidungen mit der deutschen Tour gekommen.

Vertreten wird sie bei den entsprechenden vier Terminen von keiner Geringeren als Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (42).