Verletzungs-Schock bei Eva Padberg: Steht das Model vor dem vorzeitigen Aus bei Let's Dance?

Muss das Model am heutigen Freitagabend (20.15 Uhr) deswegen passen? Nein! "Das ist alles in Ordnung, es ist wirklich nichts passiert. Das war eine blöde Schrecksekunde da letzte Woche."

An der Seite von Profitänzer Paul Lorenz (37) kämpft die Laufsteg-Schönheit in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" um den begehrten Pokal.

Während des gemeinsamen Cha-Cha-Cha's in Show zwei knickte das Model unglücklich um. © Rolf Vennenbernd/dpa

Deutlich besser soll es dagegen in dieser Woche laufen. Im Idealfall kerngesund und ohne Umknicker! "Wir haben Vollgas gegeben in dieser Woche. Selbst der Paul hat es gemerkt und hatte Fußschmerzen, jetzt am Ende der Woche", erklärte die 44-Jährige via Instagram.

Ausgiebiges und intensives Training steht auch bei der Konkurrenz auf dem Tagesplan. Erst kürzlich hatte Let's-Dance-Urgestein Ekaterina Leonova (36) über herausfordernde Einheiten mit Tanzpartner Detlef D! Soost (53) geklagt.

"Es dauert einfach ewig bis der 'Kleine' sich alle Schritte merkt", leistete sich die dreifache Show-Siegerin einen kleinen Seitenhieb gegen den Ex-Juror von Popstars.

Zurück zu Eva Padberg: Die wird nach überstandener Seuchen-Woche um 20.15 Uhr in die dritte Liveshow starten. "Jetzt werden wir richtig Gas geben."