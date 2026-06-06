Verwunderung bei "Let's Dance": Isabel und Massimo sorgen mit Kuss für Gesprächsstoff

Köln - Isabel Edvardsson (43) und Massimo Sinató (45) sorgten bei der Profi-Challenge von " Let's Dance " für das Highlight! Die beiden Tänzer küssten sich während der Performance innig und lieferten damit reichlich Gesprächsstoff.

Massimo Sinató (45) und Isabel Edvardsson (43) sorgten mit ihrem Kuss für Gesprächsstoff. © RTL / Stefan Gregorowius

"Wir waren ja zwei Jacks, die sich geküsst haben", erklärt der 45-Jährige gegenüber "RTL".

Hintergrund: Für ihren mitreißenden Charleston verkleideten sich die beiden Protagonisten als Captain Jack Sparrow aus der berühmten "Fluch der Karibik"-Trilogie.

"Ja, das war's. Zwei Männer, die sich geküsst haben", ergänzt die schwedische Tänzerin mit einem Lachen.

Allerdings hatte sie während der besagten Szene "den Bart" schon abgelegt. "Das musst du jetzt sagen", so Massimo.

Für das Paar war der Auftritt in der Profi-Challenge etwas ganz Besonderes. Denn die "Let's Dance"-Stars kennen sich schon seit über 20 Jahren und sind seitdem auch gut befreundet.

"Es ist unfassbar. Wir kennen uns seit 22 Jahren und tanzen das erste Mal zusammen bei der Profi-Challenge. Das ist eigentlich unglaublich", freut sich Isabel.