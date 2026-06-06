Spektakel und Kuss-Moment bei "Let's Dance": Dieses Paar gewinnt die Profi-Challenge
Köln - Eine Woche nach dem spektakulären Sieg von Anna-Carina Woitschack (33) bei "Let's Dance" rundet die Profi-Challenge die diesjährige Staffel ab. Dieses Tanzpaar hat sich am Ende des Abends die Krone geschnappt!
Insgesamt 21 Tänze von neun Tanzpaaren haben die Zuschauer unter die Lupe nehmen können - ein Profi-Team hat dabei ganz besonders herausgestochen.
Die Rede ist von Anastasia Maruster (28) und Vadim Garbuzov (39)!
Nach zwei bärenstarken Darbietungen hatten sich die beiden im entscheidenden Finale schließlich gegen Isabel Edvardsson (43) mit Massimo Sinató (45) sowie Patricija Ionel (31) und Evgeny Vinokurov (35) durchsetzen und den Sieg nach Hause holen können.
Mit dem Sieg in der Profi-Challenge haben Anastasia und Vadim in der kommenden "Let's Dance"-Staffel das Recht das Opening der Kennenlern-Show zu choreografieren.
Außerdem hat sich das Sieger-Paar einen Bonus-Rankingpunkt erspielt. Diesen können Anastasia und Vadim - im Falle einer Teilnahme 2027 - zusammen mit ihren jeweiligen Promi-Tänzern bis zur vierten Show einlösen, um sich einen Vorteil im Kampf um die nächste Runde zu sichern.
Knutsch-Moment bei Isabell und Massimo
Für den emotionalsten und romantischsten Moment des Abends haben aber nicht die Champions, sondern Isabell und Massimo, gesorgt.
Trotz ihrer Freundschaft über mehr als 20 Jahren haben die zwei bisher noch nie in der Profi-Challenge zusammengetanzt. "Es ist unfassbar. Wir kennen uns seit 22 Jahren und tanzen das erste Mal zusammen bei der Profi-Challenge. Das ist eigentlich unglaublich", freute sich Isabell im Voraus.
Scheinbar ist die Freude darüber in beiden derart schnell hochgekocht, dass es mitten in der Choreo zu einem kurzen Kuss kommt.
Aber: Der gehört zur Show, war von vornherein geplant. Auch, wenn es am Ende nicht für den Sieg gereicht hat.
Auch im kommenden Jahr geht "Let's Dance" wieder an den Start. Der genaue Starttermin hat RTL aber noch nicht verraten.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius