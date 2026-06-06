Spektakel und Kuss-Moment bei "Let's Dance": Dieses Paar gewinnt die Profi-Challenge

Köln - Eine Woche nach dem spektakulären Sieg von Anna-Carina Woitschack (33) bei " Let's Dance " rundet die Profi-Challenge die diesjährige Staffel ab. Dieses Tanzpaar hat sich am Ende des Abends die Krone geschnappt!

Anastasia Maruster und Vadim Garbuzov haben sich den Pokal in der Profi-Challenge gesichert. © RTL / Stefan Gregorowius

Insgesamt 21 Tänze von neun Tanzpaaren haben die Zuschauer unter die Lupe nehmen können - ein Profi-Team hat dabei ganz besonders herausgestochen.

Die Rede ist von Anastasia Maruster (28) und Vadim Garbuzov (39)!

Nach zwei bärenstarken Darbietungen hatten sich die beiden im entscheidenden Finale schließlich gegen Isabel Edvardsson (43) mit Massimo Sinató (45) sowie Patricija Ionel (31) und Evgeny Vinokurov (35) durchsetzen und den Sieg nach Hause holen können.

Mit dem Sieg in der Profi-Challenge haben Anastasia und Vadim in der kommenden "Let's Dance"-Staffel das Recht das Opening der Kennenlern-Show zu choreografieren.

Außerdem hat sich das Sieger-Paar einen Bonus-Rankingpunkt erspielt. Diesen können Anastasia und Vadim - im Falle einer Teilnahme 2027 - zusammen mit ihren jeweiligen Promi-Tänzern bis zur vierten Show einlösen, um sich einen Vorteil im Kampf um die nächste Runde zu sichern.