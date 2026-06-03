Joachim Llambi hautnah: Seine Mama schickt ihm Kritik-Nachrichten in Liveshows
Köln - Seit Jahren fällt Joachim Llambi (61) bei "Let's Dance" Staffel für Staffel jede Menge Knallhart-Urteile, wird nicht selten zur Zielscheibe von spitzen Attacken. Jetzt hat der RTL-Juror aber eine ganz andere, gefühlvollere Seite von sich preisgegeben.
Ob Cora Schumacher (49), Roland Trettl (54) oder Senna Gammour (46) - die Liste der Promi-Opfer des unberechenbaren Bewerters ist im Laufe der Jahre auffällig lang geworden.
Doch auf eine Person hört der TV-Kollege von Jorge González (58) und Motsi Mabuse (45) stets mit zwei offenen Ohren: seine eigene Mama!
Im BILD-Podcast "MayWay" hat Llambi kürzlich verraten, dass ihm seine Mama regelmäßig während der Livesendungen Nachrichten schreibt.
"Meine Mama schreibt mir ab und zu, wenn sie nicht im Studio ist. [...] Das kommt dann mal schnell als WhatsApp während der Sendung", offenbart der 61-Jährige.
Statt die Tanzpaare unter die Lupe zu nehmen, konfrontiert seine Mutter ihn für seine Kommentare und Verhalten hinterm Jury-Pult, verrät er.
Joachim Llambi verrät bewegte Lebensgeschichte
Unter anderem Worte wie "Das hättest du jetzt anders sagen sollen" habe der Kult-Juror im Laufe der Zeit schon zu hören bekommen.
Ein Problem hat er damit eigener Aussage aber überhaupt nicht - dafür liebt er seine Mutter viel zu sehr. "Mutter bleibt Mutter."
Sein Verhalten wolle er aufgrund der mütterlichen Argusaugen künftig aber nicht ändern. "Ich muss mich nicht verbiegen. Meine Mutter kennt mich so, wie ich bin."
Ebenso Teil des Talks ist die emotionale und bewegte Lebensgeschichte der beiden. Besonders die Gehirntumor-Erkrankung seines Vaters habe Mama und Sohn nach dessen Tod noch intensiver zusammengeschweißt.
"Sie hat immer versucht, mir alle Möglichkeiten zu geben, Kind zu sein, Jugendlicher zu sein. Das ist in fast allen Teilen auch gelungen. [...] Sie hatte wirklich die ganze Last der Pflege. Es war eine harte Zeit, aber wir haben das gut zusammen geschafft."
Das Feedback seiner Mama wird der 61-Jährige daher auch sicher in der nächsten Staffel von "Let's Dance" mit Humor wegstecken.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa