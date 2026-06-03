03.06.2026 18:08 Joachim Llambi hautnah: Seine Mama schickt ihm Kritik-Nachrichten in Liveshows

Seit Jahren ist Joachim Llambi bei "Let's Dance" für seine Knallhart-Urteile bekannt. Bei seiner Mama kommt das aber nicht immer gut an ...

Von Maurice Hossinger

Köln - Seit Jahren fällt Joachim Llambi (61) bei "Let's Dance" Staffel für Staffel jede Menge Knallhart-Urteile, wird nicht selten zur Zielscheibe von spitzen Attacken. Jetzt hat der RTL-Juror aber eine ganz andere, gefühlvollere Seite von sich preisgegeben.

Während der Liveshows soll Joachim Llambi (61) regelmäßig kurzes Feedback per Nachricht von seiner Mama bekommen. © Rolf Vennenbernd/dpa Ob Cora Schumacher (49), Roland Trettl (54) oder Senna Gammour (46) - die Liste der Promi-Opfer des unberechenbaren Bewerters ist im Laufe der Jahre auffällig lang geworden. Doch auf eine Person hört der TV-Kollege von Jorge González (58) und Motsi Mabuse (45) stets mit zwei offenen Ohren: seine eigene Mama! Im BILD-Podcast "MayWay" hat Llambi kürzlich verraten, dass ihm seine Mama regelmäßig während der Livesendungen Nachrichten schreibt. Let's Dance Joel Mattli spricht Klartext: Von dieser Sache ist er im "Let's Dance"-Finale bitter enttäuscht "Meine Mama schreibt mir ab und zu, wenn sie nicht im Studio ist. [...] Das kommt dann mal schnell als WhatsApp während der Sendung", offenbart der 61-Jährige. Statt die Tanzpaare unter die Lupe zu nehmen, konfrontiert seine Mutter ihn für seine Kommentare und Verhalten hinterm Jury-Pult, verrät er.

Joachim Llambi verrät bewegte Lebensgeschichte