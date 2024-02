Vor "Let's Dance"-Start: Hat sich Gabriel Kelly Tipps bei Tante Maite geholt?

Köln - Nicht mehr lange, dann startet die neueste Staffel der beliebten Tanzshow " Let's Dance ". 14 Prominente treten dann an, um die Jury bestehend aus Joachim Llambi (58), Motsi Mabuse (41) sowie Jorge González (55) von ihren Tanzkünsten zu überzeugen.

Gabriel Kelly (22) freut sich auf seinen Auftritt bei "Let's Dance". © RTL / Dorian Fellmann

Einer, der sich ebenfalls die Krone aufsetzen möchte, ist Gabriel Kelly (22). Der Sohn von Sänger Angelo (42) ist ebenfalls als Musiker aktiv und hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er das Talent von seinem Vater geerbt hat.

Doch nun stellt sich Gabriel einer anderen Herausforderung. Ab Freitag, dem 23. Februar, wird er um den Titel "Dancing Star" kämpfen. Diesem neuen Kapitel in seinem Leben fiebert der 22-Jährige mächtig entgegen. Er freue sich "eigentlich auf alles", wie er in einem Gespräch gegenüber "Promiflash" verrät. Weiter führt er aus: "Das Tanzen, die Leute, an neue Grenzen zu stoßen und danach vielleicht ein guter Tänzer zu sein."

Aber vielleicht hat sich der gebürtige Kölner ja den einen oder anderen Tipp in der eigenen Verwandtschaft geholt. Denn seine Tante Maite Kelly (44) gewann die RTL-Unterhaltungsshow im Jahr 2011.

In der vierten Staffel setzte sich das zweitjüngste Kind der Kelly Family die begehrte Krone auf. Gemeinsam mit Profi-Tänzer Christian Polanc (45) tanzte sie die Konkurrenz an die Wand.