Brust geplatzt! "Let's Dance"-Star Paola Maria offenbart schreckliche Folgen nach OP
Köln - Nichts für schwache Nerven: "Let's Dance"-Star Paola Maria Ingoglia (32) hat sich mit 20 Jahren einer Brust-OP unterzogen. Allerdings nicht ohne schreckliche Folgen.
Eigentlich sei der Eingriff zunächst ohne Probleme verlaufen, doch "dann nach so zwei, drei Wochen habe ich einen Hückel an der Narbe gespürt - und so hat das Ganze angefangen", erzählt die 32-Jährige in der ARD-Doku "Bin ich schön?".
Eines Morgens sei Paola dann aufgewacht und habe bemerkt, dass ihr Oberteil "komplett blutig und nass" gewesen sei.
"Ich bin dann zum Spiegel gerannt, habe mein T-Shirt ausgezogen und gesehen, dass das alles offen war", berichtet der "Let's Dance"-Star schockierende Details.
In dem Moment sei sie in einer Starre gewesen und habe sich die ganze Zeit nicht bewegen können und einfach nur in einen Spiegel geschaut.
"Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, was gerade passiert mit meinem Körper", gesteht die zweifache Mutter.
Erst einen Tag später habe sie einen Arzt aufgesucht, der deswegen "stinksauer" gewesen sei, da sie sich nicht direkt an ihn gewendet habe.
"So was ist gefährlich und wir müssen jetzt noch mal operieren", habe der Chirurg ihr deutlich gemacht.
Paola Maria: Abwertende Kommentare sorgen für Entscheidung zur Brust-OP
Der schlimmste Moment sei jedoch gewesen, als sie nach dem erneuten Eingriff aufgewacht sei. Denn da habe sie "so runtergeschielt und habe gesehen: Da fehlt etwas."
Im Anschluss habe der Arzt ihr dann mitteilen müssen, dass man eines der beiden Implantate vorübergehend entfernen musste.
Und dann habe sie dort mit einer normalen und einer offenen Brust gestanden. "Ich hatte so viel Scham, weil ich mir dachte: Wie sieht das Ganze aus gerade? Ich wollte doch so gerne hübsch sein und jetzt bin ich voll weit entfernt davon", erzählt die 32-Jährige.
Denn für den Eingriff habe sie sich entschieden, da sie immer wieder abwertende Kommentare über ihre Brust im Netz bekommen habe.
Und so habe sie zunächst mal mit einer Asymmetrie leben müssen, doch Paola habe es geschafft, diese zu verstecken.
"Das wussten halt wirklich nicht viele Leute. Und das Leben musste ja weitergehen - ich war ja schon in Social Media, ich habe die ganze Zeit Videos gemacht und Fotos gepostet", erklärt die gebürtige Italienerin, für die es sich angefühlt habe, als ob sie mit einer großen Lüge lebe.
Nach einem halben Jahr sei ihr das Implantat wie geplant wieder eingesetzt worden. Für Paola sei jedoch klar, dass, wenn sie nochmal 20 wäre, sie den Eingriff nicht machen würde - zumindest "nicht so überstürzt".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/paola (Screenshot)