Brust geplatzt! "Let's Dance"-Star Paola Maria offenbart schreckliche Folgen nach OP

Köln - Nichts für schwache Nerven: " Let's Dance "-Star Paola Maria Ingoglia (32) hat sich mit 20 Jahren einer Brust-OP unterzogen. Allerdings nicht ohne schreckliche Folgen.

Paola Maria Ingoglia (32) hat über ihre schreckliche Erfahrung nach einer Brust-OP gesprochen. © Bildmontage: Instagram/paola (Screenshot)

Eigentlich sei der Eingriff zunächst ohne Probleme verlaufen, doch "dann nach so zwei, drei Wochen habe ich einen Hückel an der Narbe gespürt - und so hat das Ganze angefangen", erzählt die 32-Jährige in der ARD-Doku "Bin ich schön?".

Eines Morgens sei Paola dann aufgewacht und habe bemerkt, dass ihr Oberteil "komplett blutig und nass" gewesen sei.

"Ich bin dann zum Spiegel gerannt, habe mein T-Shirt ausgezogen und gesehen, dass das alles offen war", berichtet der "Let's Dance"-Star schockierende Details.

In dem Moment sei sie in einer Starre gewesen und habe sich die ganze Zeit nicht bewegen können und einfach nur in einen Spiegel geschaut.

"Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, was gerade passiert mit meinem Körper", gesteht die zweifache Mutter.

Erst einen Tag später habe sie einen Arzt aufgesucht, der deswegen "stinksauer" gewesen sei, da sie sich nicht direkt an ihn gewendet habe.

"So was ist gefährlich und wir müssen jetzt noch mal operieren", habe der Chirurg ihr deutlich gemacht.