War es das mit "Let's Dance"? Victoria Swarovski spricht über ihre Zukunft

Köln - Victoria Swarovski (30) wurde hierzulande durch " Let's Dance " bekannt. In der neunten Staffel sicherte sich die Österreicherin den Sieg bei dem beliebten RTL -Tanzspektakel.

Victoria Swarovski (30) moderiert gemeinsam mit Daniel Hartwich (45) die RTL-Show "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit 2018 moderiert sie die Show sogar. Zudem sitzt sie in der Jury von "Das Supertalent". Doch gibt sie all das nun auf, um in das Familienunternehmen einzusteigen?

"Für mich kommt es zumindest momentan und auch nicht in absehbarer Zeit infrage, in das operative Geschäft einzusteigen", klärt sie gegenüber Falstaff auf.

Dennoch habe sie viel Respekt vor dem, was ihre Familie über die Jahre aufgebaut habe. Denn das Unternehmen ist ein wahres Kristallimperium. Unter anderem stellt die Firma geschliffenes Kristallglas und Strass her.

Und auch den Grund für die Absage nennt Victoria: "Ich gehe jetzt schon seit 15 Jahren meinen eigenen Weg. Mir war es immer wichtig, unabhängig zu sein", erklärt sie.

Aktuell konzentriere sie sich auf ihre eigene Karriere und ihre eigenen Unternehmungen.