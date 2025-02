Wird "Let's Dance" zur Farce? Zwei Promis raus, Fans nach Statement von RTL auf 180

Gleich zwei Promis werden in der ersten regulären Live-Show von "Let's Dance" fehlen. Trotzdem will RTL den geplanten Ablauf durchziehen. Die Fan-Wut ist groß!

Von Frederick Rook

Köln - Gleich zwei Prominente werden am Freitagabend in der ersten regulären Live-Show von "Let's Dance" nicht mit dabei sein. Trotzdem will RTL den geplanten Ablauf durchziehen. Die Fan-Wut ist groß!

Auf ihr Urteil kommt es an: Joachim Llambi (60, r.), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) bilden auch 2025 wieder die "Let's Dance"-Jury. © Thomas Banneyer/dpa Nachdem am Mittwoch bereits Leyla Lahouar (28) krankheitsbedingt für die kommende Show absagen musste, folgte nur einen Tag später auch noch Jeannette Biedermann. Die 45-Jährige hat hohes Fieber. Ein Arzt zeigte ihr deshalb die sprichwörtliche Rote Karte. Damit gehen am Abend nur noch 12 von 14 Tanz-Laien an den Start, in der Hoffnung, die Jury rund um Chef-Kritiker Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (43) und Jorge González (57) von ihrem Können überzeugen zu können. Eine Auswirkung auf den Verlauf der Sendung haben die Ausfälle nicht. Dies hat RTL in dem Instagram-Beitrag klargestellt, der den krankheitsbedingten Ausfall von Biedermann ankündigt. Darin heißt es: "Trotz der Ausfälle bleibt alles wie gehabt!" Let's Dance Nach Baby-Pause zurück: So ehrlich spricht Christina Hänni über Comeback bei "Let's Dance" Was das genau bedeutet? "Es wird uns ein Paar in Show 1 verlassen", stellt der Kölner Privatsender in der Caption noch einmal knallhart klar. Die Fans sind damit allerdings so gar nicht einverstanden. Sie wittern gar einen Skandal.

Fans sauer über Sender-Entscheidung: "Komm, RTL, ihr veräppelt uns doch!"