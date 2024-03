Wurde sie falsch dargestellt? Maria Clara Groppler erhebt schwere Vorwürfe gegen "Let's Dance"

Maria Clara Groppler (25) und Tanzpartner Mikael Tartarkin (27) waren nach ihrem Ausscheiden bei "Let's Dance" am Freitag fassungslos. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf Instagram beschwert sich Maria Clara nun, dass sie ihrer Meinung nach nicht korrekt dargestellt worden ist.

Insbesondere der Einspieler-Clip, der den Zuschauerinnen und Zuschauern vor den jeweiligen Auftritten der Stars gezeigt wird, zieht dabei den Unmut der Comedian auf sich.

Sie habe hart für die Show trainiert und sei mit ihrer Leistung zufrieden, so Maria Clara. Der Clip stelle das jedoch in einem anderen Licht dar: "In dem Einspieler wurden nur Momente gezeigt, in denen ich albern war. Dabei habe ich mich seit Wochen vorbereitet. Schade, dass das so dargestellt wurde", beschwert sich die 25-Jährige.

Hatten einige Fans durch den Clip also den Eindruck, dass Maria Clara das "Let's Dance"-Abenteuer nicht ganz ernst nimmt, und deswegen nicht zum Hörer gegriffen?

Das denkt jedenfalls die 25-Jährige: "Bei 'Let's Dance' stehen so viele Kommentare, dass ich einfach keinen Ehrgeiz hatte", meint sie.