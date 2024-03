Nach Zitteranfall bei "Let's Dance": Müssen sich Fans von Detlef D! Soost Sorgen machen?

Bei RTL räumte Detlef D! Soost nach seinem Tanz mit Gerüchten um seine Gesundheit auf. © Rolf Vennenbernd/dpa

Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (36) rockte die "Popstars"-Ikone am gestrigen Freitagabend das Parkett. Nicht wenigen TV-Zuschauern dürften dabei seine zittrigen Hände aufgefallen sein.

Verheimlicht der 53-Jährige seinen Fans etwas? Nein! Laut eigener Aussage gehörte das Zittern, das auch der Jury um Knallhart-Juror Joachim Llambi (58) aufgefallen war, zur einstudierten Choreografie.

Der Hintergrund ist allerdings alles andere als freudig ... Vor einigen Jahren hatte der Ehemann von Kate Hall (40) nur noch "neun Prozent Herzpump-Tätigkeit", wie er RTL verriet.

Sein zukünftiges Leben von da an? Ungewiss. Am Freitag tanzte er sich deshalb jegliche Todes-Angst vergangener Tage aus den Knochen. "Also, das mit dem Zittern am Anfang und am Ende, das war Teil der Choreografie", gestand er.

Auch ein anderes Detail am Contemporary machte die Fans stutzig.