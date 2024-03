Überraschendes Aus und große Emotionen bei "Let's Dance": Dieser Promi ist raus!

Gereicht hat es am Ende nicht - Lina musste, trotz hartem Training in dieser Woche, die Segel streichen.

Das Highlight der Show - ein Dance Battle, in dem die Paare in zwei Gruppen gegeneinander antreten mussten und sich Extrapunkte verdienen konnten - verloren Lina und Zsolt jedoch ebenso, wie das Telefonvoting.

Biyon Kattilathu (39) musste sich während des Wiener Walzers mit Tanzpartnerin Marta Arndt (34) glücklicherweise nicht übergeben. © Thomas Banneyer/dpa

Für einen emotionalen Moment sorgte Choreograf Detlef D! Soost (53), als der Berliner mit Ekaterina Leonova (36) - und Tränen in den Augen - einen Contemporary zu "Caruso" zeigte. Im Einspieler hatte sich der einstige "Popstars"-Coach an einen Aufenthalt im Krankenhaus erinnert, der ihn damals in Todesangst verfallen ließ. "Ich hatte Angst in dieser Zeit zu sterben", offenbarte er.

Das spiegelte sich auch in seiner Perfomance wider, wie die Jury erklärte und die Leistung des 53-Jährigen mit 21 Punkten bewertete.

Und wie stand es um die Übelkeit von Motivationscoach Biyon Kattilathu (39)? Der 39-Jährige hatte in dieser Woche mit heftigen Übelkeitsattacken während des Trainings zu tun gehabt, und zwar bedingt durch die schnellen Drehungen bei seinem Wiener Walzer!

Ein Novum für Tanzpartnerin Marta Arndt (34), die vor der Show erklärte, sie habe es noch nie erlebt, dass jemandem bei diesem Tanz so schlecht werde. Biyon schaffte seine Performance dann zwar ohne Zwischenfälle, musste für seine "katastrophale" Fußarbeit jedoch auch Kritik einstecken. Am Ende gab es immerhin 17 Punkte.