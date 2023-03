Letzte Rettung für "Köln 50667": Schon ganz bald geht es mit diesen neuen Gesichtern weiter

Ein neuer Standort und neue Gesichter: So lautet das neue Konzept der Soap. Ab sofort leben die Darsteller in einem Mehrfamilienhaus im Herzen von Köln-Mülheim. Dass sich aufgrund des neuen Standortes eigentlich auch der Name der Show ändern müsse - immerhin lautet die Postleitzahl nun nicht mehr 50667, sondern 50679 - behält sich die Produktion vor.

Aus finanziellen Gründen zog Familie Reider nach Mülheim. © filmpool Entertainment GmbH/RTLZWEI

Ebenfalls im Erdgeschoss ansässig: Das Mutter-Tochter-Gespann "Werl". Sandra (Jana Wagenhuber) und Jessica "Jessi" Werl (Jana-Marie Meyer) sind nicht nur Mama und Tochter, sondern auch beste Freundinnen. Sie betreiben ein kleines Sonnenstudio und sind im Veedel als lachendes Doppelpack bekannt.

Familie Reider hat sich im Obergeschoss niedergelassen - die erschwinglichen Mieten zogen den Lastwagenfahrer Mario (Massimo Nigordi), seine Ehefrau Svenja (Jenny Päper) und die beiden Kinder in das Viertel auf der Schäl Sick. Werden sie die finanzielle Krise bewältigen?

Neben den neuen Gesichtern bleiben den Fans auch Altbekannte erhalten. "Die WG der Träume" setzt sich unter anderem aus Jan (Christoph Oberheide, 34) und Johnny (Mario Kleinermanns) zusammen.

Immer noch dabei: Barbie (Leoni Baltz). Gemeinsam mit Neuzugang Anna (Anna Iffländer, 27) möchte sie zum Star heranwachsen. Beide blicken bereits auf eine schrille TV-Karriere zurück: "Love Island", "Deutschland sucht den Superstar", "Ex on the Beach" oder "Are you the one?" - kein Format war für die Reality-Sternchen zu extrem.

Ein altbekannter Liebling kehrt ebenfalls zurück nach Köln: Mel (Mandy-Kay Bart, 33), die Witwe von Alex Kowalski (Ingo Kantorek, †44), hat wieder große Lust auf die Domstadt. Gemeinsam mit ihren Halbbrüdern will sie ein neues Kapitel beginnen. Wird ihr der Neuanfang gelingen?