Löhne im Osten hinken noch immer hinterher: "Altersarmut vorprogrammiert"

So bildet der Görlitzer Standort des Metallherstellers Borbet das traurige Schlusslicht im bundesweiten Vergleich. Die Belegschaft fordert eine tabellenwirksame Lohnerhöhung - bisher vergeblich, auch trotz Warnstreiks und andauernden Verhandlungen.

Während man im Werk in NRW 19,50 Euro und in Thüringen 18 Euro pro Stunde verdient, kommen die Mitarbeitenden in Sachsen lediglich auf 15 Euro.

"Wir leben hier, wir haben hier Freunde und Familie. Warum müssen wir wegziehen, um vernünftig bezahlt zu werden?", sieht man den Betriebsrat-Vorsitzenden Matthias Müller in der Sendung zu den Borbet-Angestellten sprechen. "Nein, wir wollen das nicht. Wir wollen auch hier im Osten fair bezahlt werden!"

Die durchschnittlichen Bruttolöhne im Westen liegen bei 4578 Euro, im Osten dagegen bei 3754 Euro. Und: "Es gibt den doppelten Nachteil in Ostdeutschland: Es werden weniger Menschen nach Tarif bezahlt, und die die nicht nach Tarif bezahlt werden, werden besonders schlecht bezahlt", so Dr. Malte Lübker von der Hans-Böckler-Stiftung.

Viele Firmen würden demnach die angeblich schwächere Produktivität in den neuen Bundesländern als Begründung für die niedrigeren Löhne angeben - mit der Realität habe diese Annahme aber nichts zu tun, so Lübker weiter. "Die Arbeitgeber machen das, weil sie denken, dass sie damit durchkommen."