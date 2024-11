"WWM-Prominenten-Special": Frage zu Kim Kardashian bringt Ralf Schmitz aus der Fassung

Köln - Es wird wieder für den guten Zweck gezockt! Im Zuge des RTL -Spendenmarathons 2024 treten vier Promis beim " Wer wird Millionär?-Prominenten-Special " an.

Comedian Ralf Schmitz (50) ist zum zweiten Mal beim Prominenten-Special von "Wer wird Millionär?" dabei. © RTL/Stefan Gregorowius

Den Anfang macht Comedian Ralf Schmitz (50), der in den Augen von Moderator Günther Jauch (68) "so gesehen ein mittelalter Hase" ist, was diese Sendung angeht.

Denn: Der gebürtige Leverkusener ist nicht das erste Mal in der Rateshow zu Gast. "Das ist 30, 40 Jahre her - gefühlt", so Schmitz, der damals 125.000 Euro gewonnen hat.

Die ersten Fragen des Quizmasters scheinen direkt den Humor des Komikers zu treffen. Denn für 100 Euro will Jauch wissen: "Sieh man Kim Kardashians Hinterteil, blickt man sozusagen auf ...?"

"Darf ich da jetzt selber was eintragen?", fragt Schmitz den 68-Jährigen lachend. "Wenn es lustiger ist, als das, was kommt", kontert Jauch.

Aber auch die Antwortmöglichkeiten haben es in sich. So stehen dem Comedian folgende Lösungen zur Verfügung: "A: Kitchens Impossible", "B: grill die Hensslers", "C: die perfekten Dinner" und "D: die großen Promibacken".