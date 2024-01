Datingshow mit Vergebenen: "Ich lieb' das, wenn ein Mann da rumleckt"

Nico (23) wählt auf Ariels (20) Dekollete Grün für Traumfrau-Material. © Screenshot/RTL+

Nach ihrer Ankunft in Folge 3 dürfen die beiden Neuankömmlinge direkt mit der Person ihrer Wahl auf ein Date. Die uns Zuschauern bereits als vergeben enttarnte Ariel (20) geht mit Nico (23) aufs Rendezvous, Leo (27) schnappt sich Nadja G. (24).

Je nachdem, ob sie sich beispielsweise als Traummann, Fuckboy, Red Flag oder Friendzone sehen, sollen die bis auf die Unterwäsche entkleideten Teilnehmer ihren Dating-Partner in der entsprechenden Farbe beschmieren.

"Das war natürlich heiß, wenn mich ein so schöner Mann anfasst", freute sich Ariel, deren Partner Giuliano (24) in der Villa auf ihre Rückkehr wartet. Nicos Intimbereich wird von der Schweizerin in Fuckboy-orange angemalt. "Du wirst deine Meinung ändern", so der Soldat, der an Vika (23) vergeben ist.

In der Villa macht sich jene 23-Jährige Gedanken, was auf dem Date ihres Freundes passiert. Eifersucht aufgrund Ariels sofortiger Wahl auf Nico dürfte vorhanden sein. "Das ist nicht meine Art von Mensch, damit muss ich mich nicht abgeben", sagt Vika über das Show-Küken.