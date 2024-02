Love Fool: "Alter, wie ekelhaft dieser Mann einfach ist" - Nadja rächt sich im Finale an Giuliano

Paros (Griechenland) - Der Joker bringt in der finalen Folge von "Love Fool" endlich die ganze Wahrheit ans Licht: Wer sind die Lover und wer die Faker?

Nadja G. (24) hatte bis zuletzt gehofft, dass Ariel (20) und Giuliano (24) nur "Lover" sind. © Screenshot: RTL+

Doch zuvor steht die Enthüllung von Giulianos (24) und Ariels (20) Beziehung vor der gesamten Gruppe an. Während alle jubelnd aufspringen, bricht für die schockierte Nadja G. (24) eine Welt zusammen: "Alter, wie ekelhaft dieser Mann einfach ist." Bis zum Schluss hatte sie an ein Happy End mit dem 24-Jährigen geglaubt.

Während sie in Amarus (30) Armen weint, sind Ariel und Giuliano sichtlich froh über ihren Auszug und das Ende ihrer Heimlichtuerei. Für Franco (23) geht das heuchlerische Verhalten der beiden eindeutig "über Ehre und Grenze". Die Freude über einen neuen Jackpot von 35.000 Euro ist jedoch ungebrochen.

Nach Claytons (25) Liebesgeständnis verbringen er und Santana (32) die Nacht zu zweit in der Love-Suite. Doch auch im Haus geht es heiß her: Nadja G. lässt sich von Amaru trösten. Am nächsten Morgen erhöht sich das Preisgeld mit Santanas und Claytons Auszug auf 45.000 Euro.

Die Spekulationen unter den verbliebenen Teilnehmern laufen derweil auf Hochtouren: "Ich glaub' drei Faker sind noch unser uns. Ein Couple und drei Faker", vermutet Darius (28).