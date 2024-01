Love Fool: So cringe wurden Ariel und Giuliano ein Paar

Paros (Griechenland) - Er durfte und musste direkt von Beginn an mit vermeintlichen Single-Ladys flirten, sie kam erst in Folge 3 dazu: Am Dating-Experiment " Love Fool " nehmen Ariel (20) und Giuliano (24) als Paar teil, dürfen sich aber nicht als solches zu erkennen geben. Und somit auch mit ansehen, wie ihr Partner andere Kandidaten bezirzt. Die Schweizerin hat jetzt über das ungewöhnliche Kennenlernen gesprochen.

Es folgte ein Treffen in Luzern, wo er damals wohnte und die Baslerin arbeitete. "Es war ganz cringe, er hat nur von anderen Frauen geredet und mir Frauen auf Insta gezeigt." Daraus resultierte ein Kontaktabbruch. Doch nur einen Monat später trafen sie sich zufällig am Flughafen wieder.

Am nächsten Tag flatterte er aber in ihre Insta-DMs. "Woher auch immer er mein Insta hatte, weiß ich bis heute nicht. Er hat geschrieben, dass er mich live viel schöner findet als auf den Bildern", sagt die 20-Jährige, die bei der Bildbearbeitung "gern übertreibt".

Damals habe sie ihn als Kandidaten der Schweizer "Bachelorette"-Staffel erkannt. "Ich habe ihn angesprochen und gesagt, lass uns was trinken gehen. Er hat nein gesagt. Das war der erste Korb in meinem Leben." Er sei damals als Barkeeper im Einsatz gewesen, habe aber auf der Tanzfläche gestanden, weshalb sie dachte, er sei Gast.

Ariel (20) ist seit der 3. Folge bei "Love Fool" dabei. © Screenshot/RTL+

Während er nach Mallorca reiste, ging es für sie in die Türkei. Zwei Wochen lang schrieben sie nahezu durchgängig. "Das war fast kein Urlaub mehr. Ich war nur noch am Handy, habe am Strand nach Internet gesucht."

Am Tag der Rückkehr folgte das nächste Treffen, wo zunächst Freundschaft beschlossen, sich dann aber Liebe gestanden wurde. In einem Weihnachts-Urlaub machte er ihr in der ägyptischen Wüste einen überraschenden Heiratsantrag.

Und nun ging es zum Liebes-Experiment nach Griechenland!

"Gewisse Szenen sind unangenehm zu sehen, wie man drauf war. Aber irgendwie ist es auch lustig", resümiert Ariel, die mit Giuliano für das Format angefragt wurde. "Aber wir wussten gar nicht, worauf wir uns einlassen."

Dass es auch andere Paare gibt, war ihnen zwar bewusst. Nicht aber, wer vergeben und wer Single ist. Giuliano habe es sich "zweimal überlegt", als er erfahren hat, dass auch Ariel zum Flirten da ist.

Die klare Regel vor dem Einzug: "Küssen, ja mach, das ist für mich nichts Emotionales. Aber Kuscheln, tiefe Gespräche mit anderen Frauen ist für mich ein No-Go", machte die 20-Jährige ihm klar. Ob er sich dran gehalten hat und was sonst noch passiert, zeigen die nächsten Folgen.