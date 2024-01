Love Fool: Droht Ariel und Giuliano das Liebes-Aus? "Mach weiter mit ihm rum, du Hässliche!"

Paros (Griechenland) - Neue Folge, neues Drama! Und davon gibt es in Ausgabe 6 bei " Love Fool " so einiges. Neben bösem Beziehungs-Blut krempeln auch zwei Neuankömmlinge das Geschehen noch einmal vollkommen auf links.

Ariels (20) gefühlvolle Tuchfühlungen mit Nico (23) und Franco (23) bringen Giuliano zum Kochen. © © Screenshot/RTL+

Dass auch am sechsten Tag in der Liebes-Villa kein vorsichtiges Abtasten mehr gilt - das beweisen schon früh Franco (23) und Mitstreiterin Nadja, die beim munteren Anstoßen in versammelter Runde die Blicke nicht mehr voneinander lösen können und sich binnen Augenblicken munter abschlecken.

Ganz besonders Bella (20) gehen die Zungenspielchen "ihres" Franco dabei derart auf die Nerven, dass sie beim zweiten Drink "auf Arschlöcher" schwört.

Für Zündstoff der besonderen Art sind aber auch in dieser Folge wieder die alt Bekannten verantwortlich. Während des Schminkens treiben sich Ariel (20) und Vika (23) von Angesicht zu Angesicht derart auf die Spitze, dass Vika schließlich wutentbrannt und fluchend das Zimmer verlässt.

"Was laberst du für eine S******?! Alles, was ich denke, sag ich dir in deine hässliche F*****", knallt die Schweizerin der Freundin von Soldat Nico (23) an den Kopf. "Wer bist du, Junge? Wer bist du?, fährt es aus der 23-Jährigen heraus, ehe sie ihre Konkurrentin im Interview als "N****" beschimpfte.

So richtig zur Ruhe kommt Ariel anschließend aber nicht. Grund sind gleich zwei Womanizer!