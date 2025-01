Nichts als Herzschmerz bei "Love Is Blind": "Situation ist einfach kacke"

Berlin - Während sich die Pärchen eigentlich auch in Folge fünf von " Love Is Blind: Germany " im Traumurlaub entspannen und näher kennenlernen sollen, herrscht dort nichts als Ärger im Paradies.

Vor Alina (28) versucht sich Ilias (27) nichts anmerken zu lassen. Dennoch merkt sie, dass er in Gedanken viel bei Hanni ist. © Netflix

So hat Jen (31) oft das Gefühl, zu viel für Marcel (36) zu sein. Daniel (26) wünscht sich derweil mehr Commitment von seiner Hanni (28), die er immerzu auf Händen trägt.

Das größte Krisenpaar jedoch: Ilias (27) und Alina (28).

Bereits in Folge vier hatte der 27-Jährige kein Geheimnis darum gemacht, Interesse an Hanni zu haben. Zwar versuchte er zunächst noch, sich vor seiner Verlobten bedeckt zu halten. Die bemerkt allerdings schnell, dass ihre Konkurrentin aus den Pods immer wieder zum Thema wird.

Kurzerhand spricht sie Hanni darauf an. Die zeigt sich schockiert, bietet Alina an, Ilias zu testen, um herauszufinden, ob er sich eine Hintertür offen hält.

Gesagt, getan. Kurzerhand setzt sie sich zu dem Makler und muss eigentlich gar nichts weiter sagen. Von selbst beginnt er, sich ihr zu offenbaren: "Ich kann bei dir ziemlich sicher sagen, dass das nicht 100-prozentig Freundschaft ist, was ich in mir fühle, oder was man so denkt, wo das noch hingehen könnte."

Im Off erklärt er gegenüber der Kamera: "Die Situation ist einfach kacke."