Love Is Blind: Shila schwebt auf Wolke sieben - Wie ihr Verlobter hinter ihrem Rücken redet, schockiert

Raus aus den Pods, rein ins Paradies: Für die Paare geht es in Folge vier von "Love Is Blind: Germany" in den Urlaub. Und dort ist Ärger vorprogrammiert.

Von Kim Marie Moser

Berlin - Raus aus den Pods, rein ins Paradies: Für die Paare geht es in Folge vier von "Love Is Blind: Germany" in den Urlaub. Und dort ist Ärger vorprogrammiert.



Shila (36) schwebt auf Wolke sieben - sie hält Tolga für ihren Traummann. © Netflix Achtung, Spoiler! Die aktuelle Episode beginnt zunächst jedoch mit einem heftigen Paukenschlag: Nachdem Sally (27) zuvor noch ein Zeichen von Gott erhalten hat, Medina (31) eine Chance zu geben, hinterließ das erste Zusammentreffen ein ungutes Gefühl in ihrer Magengrube. Kurzerhand bricht sie das Experiment ab. Die beiden treten also die Heimreise an, während die anderen in Griechenland die Möglichkeit erhalten, einander besser kennenzulernen. TV & Shows Theo (15) war ein normaler Junge, durch Long Covid wurde er zum Schwerbehinderten Und dabei wird den Zuschauern schnell klar: Die Beziehung von Tolga (34) und Shila (36) steht unter keinem guten Stern. Der 34-Jährige reißt einen schlechten Witz nach dem anderen - verkündet ihr, dass sie ab sofort für ihn kochen muss und dass die Ehe sich bisher für ihn anfühlt "wie im Knast" - und ist von ihren Reaktionen darauf alles andere als angetan. Anstatt ihm ordentlich Konter zu geben, lacht sie nämlich nur verhalten. "Die Shila, die ich in den Pods tatsächlich kennengelernt habe, die taffe Karrierefrau, [die] keine Emotionen, keine Gefühle zeigen kann. So ist sie heute absolut nicht mehr", erklärt der Versicherungsvertreter enttäuscht. Aktuell sei er sich nicht mehr sicher, ob Shila die Richtige für ihn ist.

Tolga fühlt sich nicht gut mit Shila

Tolga (34) scheint schnell das Interesse an Shila verloren zu haben. Nun fragt er Hanni über seine zweite Wahl Hannah aus. © Netflix Kurz darauf folgt das erste große Zusammentreffen, bei dem alle Paare einen Blick auf die anderen Teilnehmer erhaschen dürfen. Und dort wird immer klarer: Tolga scheint Shila nach kurzer Zeit bereits sattzuhaben. Während die Immobilienmaklerin in einer Tour von ihrem Verlobten schwärmt und gar nicht aufhören kann zu lächeln, findet der gegenüber den anderen Männern harte Worte. "Für mich ist es extrem schwierig gerade." Wohl fühle er sich nicht. TV & Shows Von Fußball-Weltmeister bis Schlagerstar: Diese Stars kämpfen beim "Großen Promibacken" "Es fühlt sich so erdrückend an, es fühlt sich ständig an, als hätte ich irgendeine Hand an meinem Hals und krieg keine Luft", so Tolga. Ihm sei klar, dass er eigentlich glücklich sein müsste, doch das sei er "absolut nicht". Ilias (27) bringt es auf den Punkt: "Das ist hart. Das ist echt hart." Als sich Hanni (28) schließlich zu ihnen setzt, beginnt Tolga sie auch noch über seine zweite Wahl Hannah (29) auszufragen. Wie das wohl ausgehen mag?

Ilias macht Hanni schöne Augen