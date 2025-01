"Love is Blind"-Star kämpft nach heftigen Anschuldigungen mit den Tränen: "Weiß gar nicht, wovon ihr redet"

Berlin - Zwar wurde die erste Staffel von "Love Is Blind: Germany" erst jetzt, im Januar dieses Jahres, ausgestrahlt. Aufgenommen wurde sie jedoch bereits 2023. Das heißt: Seit dem großen Tag vor dem Altar sind einige Monate vergangen. Was ist seither passiert? Welche Paare sind noch oder wieder zusammen? Und wer hat noch die ein oder andere Rechnung offen?

Ilias schüttelte daraufhin nur den Kopf: "Ich rede nicht so über Alina." Dass vor allem er in der Show immer wieder für Drama und Reibereien gesorgt hatte, wurde in der Folge indes - leider - kaum thematisiert.

Daraufhin eilte ihr Tolga (33) zu Hilfe. "Wenn [sie und Daniel] in dem Moment Streit hatten", könne es schon einmal passieren, dass man Dinge sagt, die nicht okay sind.

Genau darum geht es in der großen Reunion, die am Sonntag um 18 Uhr online ging. Und darin wurde vor allem gegen eine Teilnehmerin übel geschossen.

Auch Jen (31, r.) feuerte heftig gegen Hanni. © Netflix

Zwar gestand er sich ein, dass auch er Fehler gemacht habe - schließlich war er verantwortlich für das Liebesdreieck Alina-Ilias-Hanni. Größtenteils schob er die Schuld jedoch von sich.

"Weißt du, was der springende Punkt ist?", warf er stattdessen Hanni entgegen und machte sie zum alleinigen Sündenbock: "Ich war ehrlich. Und ich mochte dich. Wirklich. Du hast das schamlos ausgenutzt."

Hanni reagierte sprachlos, allerdings nicht überrascht: "Menschen versuchen mich nachzuvollziehen, können mich nicht nachvollziehen und dann wird geschossen. Es ist immer das Gleiche."

Daniel stand derweil zwischen den Stühlen. Zwar fand er die Anschuldigungen gegen seine Ex-Verlobte heftig, dennoch vertraute er Hanni, die er mittlerweile sehr gut kennt.

Dankbar richtete sie ein paar liebevolle Worte an den 26-Jährigen: "Du hast so viel in mir geheilt. Du hast mir gezeigt, dass einfach ein Mensch so sein kann, wie er ist, und trotzdem geliebt werden kann."

Übrigens: Ein Paar sind die beiden aktuell zwar nicht, allerdings mehr als nur Freunde. "Wir verstehen uns gut, wir sind füreinander da. Wir helfen uns in jeglicher Situation. Und ich glaube, das ist erst mal das Wichtigste", so Daniel.