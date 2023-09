Chethrin Schulze verrät: Deshalb zeigt sie ihren Freund nicht bei Instagram

Chethrin Schulze (31) nahm sich im Urlaub Zeit, um eine Fragerunde mit ihren Instagram-Followern zu beantworten. © Montage: Screenshots/instagram.com/chethrin_official/

Auf Instagram hatte Chethrin zu einer Fragerunde geladen und ihre Fans kamen der Aufforderung fleißig nach. Natürlich drehte sich der Großteil der Fragen um ihre Schwangerschaft. Doch auch Chethrins Partner, ihr Umgang mit fiesen Kommentaren und die Zukunftspläne der Influencerin wurden thematisiert.

So wollte ein Fan wissen, ob es einen Grund gibt, dass Chethrin "Mr. Smiley", wie sie ihren Freund liebevoll nennt, bisher noch nicht auf der Plattform gezeigt hat. Die Antwort: Ja, den gibt es.

"Wir wollen keine Beziehung des öffentlichen Lebens mit Presse und schon gar nicht will ich, dass der Nachname meines Partners oder Kindes öffentlich ist", erklärt die Wahl-Leipzigerin und fügt an: "Hätte er in der Öffentlichkeit stehen wollen, hätte er ja Bachelor werden können oder so."

Über fiese Kommentare könnten beide inzwischen lachen. Und in puncto Zukunftsplanung gab Chethrin unverblümt zu, dass sie sich durchaus vorstellen kann, irgendwann mit Instagram aufzuhören.